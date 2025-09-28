4 di Sera, Ceccardi spegne la Flotilla: "I valorosi"

"L'operazione Flotilla non è un'operazione umanitaria per portare aiuti a Gaza": Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, lo ha detto in collegamento con il talk 4 di Sera su Rete 4 parlando della spedizione diretta verso la Striscia. "Se lo fosse, non farebbero spendere al governo italiano 300mila euro per la scorta della fregata - ha proseguito la leghista, riferendosi alla nave che l'esecutivo ha incaricato di sorvegliare l'area in cui si trova la Flotilla - ma destinerebbero quei fondi agli aiuti umanitari che arrivano a Gaza tramite i canali umanitari legali e anche tramite il governo italiano".

A quel punto la Ceccardi ha voluto fare un appunto: "Ricordiamo che il governo italiano è il governo che più ha speso in Europa in aiuti umanitari per Gaza. Food for Gaza ha già impiegato 40 milioni di euro, cifra neanche paragonabile a quei pochi aiuti che stanno trasportando i valorosi della Flotilla". E infine ha chiosato: "Diciamoci la verità: quella Flotilla è soltanto un'operazione propagandistica e lo ammettono anche loro. Pure l'onorevole Scuderi prima ha detto: è un'operazione propagandistica, noi stiamo tenendo alta l'attenzione".



