Elly Schlein fa a pugni con l'italiano: sconcertante, ecco cosa ha scritto

Com’è ovvio che sia, la schleinosfera vive di regole e linguaggi propri. Fra una pausa teatrale e l’altra, la segretaria del Pd pare aver avuto il tempo di brevettare un linguaggio proprio, con annessa grammatica italiana rivista e corretta. Ai più non è sfuggito infatti il post in “schleinese” con cui Elly ha celebrato la nazionale di pallavolo maschile, fresca vincitrice del titolo mondiale come le colleghe donne.

«Dopo tre settimane la nazionale femminile, anche quella maschile conquista il campionato del mondo di pallavolo. Oltre la storia, leggenda», ha postato la leader dem. Subito diverse persone si sono scatenate chiedendo conto della bislacca costruzione della frase che lega il successo delle donne a quello degli uomini. «“Dopo tre settimane la nazionale femminile” cit. Esattamente cosa vuol dire..?! Mah», ha scritto, fra gli altri, un utente.