Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Elly Schlein fa a pugni con l'italiano: sconcertante, ecco cosa ha scritto

di Andrea Vallelunedì 29 settembre 2025
Elly Schlein fa a pugni con l'italiano: sconcertante, ecco cosa ha scritto

(LaPresse)

1' di lettura

Com’è ovvio che sia, la schleinosfera vive di regole e linguaggi propri. Fra una pausa teatrale e l’altra, la segretaria del Pd pare aver avuto il tempo di brevettare un linguaggio proprio, con annessa grammatica italiana rivista e corretta. Ai più non è sfuggito infatti il post in “schleinese” con cui Elly ha celebrato la nazionale di pallavolo maschile, fresca vincitrice del titolo mondiale come le colleghe donne.

«Dopo tre settimane la nazionale femminile, anche quella maschile conquista il campionato del mondo di pallavolo. Oltre la storia, leggenda», ha postato la leader dem. Subito diverse persone si sono scatenate chiedendo conto della bislacca costruzione della frase che lega il successo delle donne a quello degli uomini. «“Dopo tre settimane la nazionale femminile” cit. Esattamente cosa vuol dire..?! Mah», ha scritto, fra gli altri, un utente.

Ma non solo. Sui social non sono mancate altre stilettate alla leader del campo largo (Giuseppe Conte permettendo): «Stanno cantando Fratelli d’Italia, si chieda a Meloni di riferire in Parlamento». Ancora: «Adesso anche la sinistra è diventata nazionalista». E così via, la maggior parte dei commenti sono tutti ironici. La comunicazione di Schelien continua a fare acqua da tutte le parti.

Fausto Bertinotti archivia la sinistra: "Ammetta di avere fallito"

"Dovrebbe fare un atto di umiltà. Dire: ho fallito, proviamo a leggere dentro questo movimento quali sono le...

L'ultima pennellata Pasquale Tridico "non potrà neppure votarsi: dove è residente"

Con lo scrutinio al 21 per cento Valle d'Aosta, alle regionali il centrodestra è davanti

Batosta Fausto Bertinotti archivia la sinistra: "Ammetta di avere fallito"

tag
elly schlein
pd

L'ultima pennellata Pasquale Tridico "non potrà neppure votarsi: dove è residente"

Con lo scrutinio al 21 per cento Valle d'Aosta, alle regionali il centrodestra è davanti

Batosta Fausto Bertinotti archivia la sinistra: "Ammetta di avere fallito"

ti potrebbero interessare

3072x2080

Pasquale Tridico "non potrà neppure votarsi: dove è residente"

Claudio Brigliadori
3072x2045

Valle d'Aosta, alle regionali il centrodestra è davanti

Claudio Brigliadori
1400x933

Fausto Bertinotti archivia la sinistra: "Ammetta di avere fallito"

Maria Pia Petraroli
3072x2048

Flotilla, Israele: "Tutto chiaro, solo una provocazione al servizio di Hamas"

Claudio Brigliadori