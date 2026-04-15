FdI, protesta in mascherina contro Conte. E lui: "Vi querelo tutti"

Fratelli d'Italia attacca Giuseppe Conte in aula su Covid e mascherine e il leader del Movimento 5 Stelle perde il controllo, minacciando di querelare tutti, a raffica. Martedì pomeriggio è stata bagarre a Montecitorio sulla commissione Covid tra FdI e l'ex premier sulla gestione della pandemia. Ad aprire la polemica Alice Buonguerrieri, deputata del partito di Giorgia Meloni, che ha chiesto "un'informativa urgente al governo e al ministro Schillaci per la disamina di tutti i documenti esistenti e relativi a fatti gravi che continuano a emergere sulla vicenda delle mascherine e sull'ipotesi delle tangenti richieste dai colleghi dell'allora premier Conte. Più imprenditori sotto giuramento hanno riferito in commissione Covid dell'esistenza di quello che appare come un vero e proprio sistema. L'avvocato Luca Di Donna, collega dell'allora premier in carica, secondo le denunce di imprenditori, presso lo studio Alpa, mentore di Conte, chiedeva per risolvere problemi o agevolare affari con l'amministrazione dello Stato una percentuale sul fatturato pari a decine di milioni di euro".

Giuseppe Conte, FdI: "Audizione in Commissione Covid? Ridicolo quel che dice in tv" Fratelli d'Italia inchioda Giuseppe Conte. Al centro gli affari sospetti intorno alle mascherine durante il Covid. U...

Conte, ha accusato Buonguerrieri, è "un mentitore seriale inaffidabile e inattendibile tra le tante domande. Se Conte ha mentito su questo su che cos'altro dobbiamo attenderci possa aver mentito ancora? Di cosa ha paura? Perché lo fa? Non ci fermeremo, andremo in fondo, gli italiani meritano verità".

Piero Sansonetti: "Se è vero quello che ha raccontato il testimone il delitto c'è", Conte trema? Un governo alle strette dipendenze della Cina. Quello di Giuseppe Conte durante la pandemia Covid, come emerge dall&rsqu...

Al termine del suo intervento i deputati di Fdi hanno inscenato una protesta indossando le mascherine. "Se aveste messo prima la mascherina avrebbe filtrato meglio le parole in libertà", ha replicato Conte prendendo la parola per associarsi alla richiesta di informativa e difendendosi: "Abbiamo agito sempre in trasparenza e non abbiamo nulla da nascondere. Benvengano le informative".