FdI, protesta in mascherina contro Conte. E lui: "Vi querelo tutti"

Fratelli d'Italia attacca Giuseppe Conte in aula su Covid e mascherine e il leader del Movimento 5 Stelle perde il controllo, minacciando di querelare tutti, a raffica. Martedì pomeriggio è stata bagarre a Montecitorio sulla commissione Covid tra FdI e l'ex premier sulla gestione della pandemia.
Ad aprire la polemica Alice Buonguerrieri, deputata del partito di Giorgia Meloni, che ha chiesto "un'informativa urgente al governo e al ministro Schillaci per la disamina di tutti i documenti esistenti e relativi a fatti gravi che continuano a emergere sulla vicenda delle mascherine e sull'ipotesi delle tangenti richieste dai colleghi dell'allora premier Conte. Più imprenditori sotto giuramento hanno riferito in commissione Covid dell'esistenza di quello che appare come un vero e proprio sistema. L'avvocato Luca Di Donna, collega dell'allora premier in carica, secondo le denunce di imprenditori, presso lo studio Alpa, mentore di Conte, chiedeva per risolvere problemi o agevolare affari con l'amministrazione dello Stato una percentuale sul fatturato pari a decine di milioni di euro".
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Conte, ha accusato Buonguerrieri, è "un mentitore seriale inaffidabile e inattendibile tra le tante domande. Se Conte ha mentito su questo su che cos'altro dobbiamo attenderci possa aver mentito ancora? Di cosa ha paura? Perché lo fa? Non ci fermeremo, andremo in fondo, gli italiani meritano verità".
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Al termine del suo intervento i deputati di Fdi hanno inscenato una protesta indossando le mascherine. "Se aveste messo prima la mascherina avrebbe filtrato meglio le parole in libertà", ha replicato Conte prendendo la parola per associarsi alla richiesta di informativa e difendendosi: "Abbiamo agito sempre in trasparenza e non abbiamo nulla da nascondere. Benvengano le informative".
Il leader del Movimento ha quindi ricordato che "quando fu istituita la commissione Covid non l'abbiamo ostacolata ma favorita ma perché avesse un perimetro ampio, esteso anche alle regioni che avete comandato voi, dove c'è stata la gestione più critica della pandemia ma siccome il coraggio non vi appartiene avete escluso dal perimetro di indagine quella che doveva essere una commissione volta ad approfondire la gestione effettiva della pandemia per ricavare lezioni a futura memoria. La commissione non sta producendo nulla se non la gran cassa mediatica, le contumelie, le denigrazioni, le diffamazioni e oggi ne vediamo un esempio in quest'aula". "Avete imparato a mettere le mascherine non in testa ma al posto giusto. Se ha tanto coraggio rinunci all'immunità così ripete le stesse parole e ci vediamo in tribunale", ha concluso Conte, visibilmente alterato.