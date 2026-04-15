Scontro Trump-Meloni, le traveggole di Repubblica: "Mai così in basso nemmeno a Sigonella"

In redazione a Repubblica sembrano aver accolto lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni con un misto di entusiasmo e terrorismo psicologico. E in fondo, considerando da dove proviene la predica, i due atteggiamenti combaciano alla perfezione. Il quotidiano diretto da Mario Orfeo affida "l'analisi" della vicenda a pagina 2 a Francesco Bei, e i toni sono apocalittici già a partire dal titolo: "Il ponte è crollato", con la premier "vittima del suo camaleontismo". Di fatto, una posizione più vicina a quella di Giuseppe Conte che alle parole di Elly Schlein.

Gianfranco Fini, "cos'ha capito Meloni": parole pesantissime su Trump "Giorgia Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump dopo le sue frasi sul Papa". Non ha dubbi, Gianfranco ...

La riflessione parte col botto: secondo Bei "mai prima d'ora i rapporti tra Italia e Stati Uniti erano finiti così in basso, nemmeno con la crisi di Sigonella si era arrivati all'insulto personale verso un presidente del Consiglio alleato (per non parlare del Papa)". Si finge di scordare che all'epoca dei fatti, nel 1985, oltre al "frontale" tra l'allora premier Bettino Craxi e il presidente americano Ronald Reagan si arrivò, banalmente ma concretamente, ai "mitra spianati", letteralmente sull'orlo della tragedia. Ma vabbè.

Bonelli si rimangia tutto, fango su Meloni: "Arrivata tardi, crolla l'internazionale nera" Forse Angelo Bonelli si è reso conto di aver esagerato nella moderazione e si è pentito. Così, inte...

Oggi Repubblica riconosce che già in passato, in realtà, Meloni aveva preso le distanze da Trump anche se in modo molto diplomatico: "Dai dazi alla Groenlandia, dal rifiuto di entrare a pieno titolo nel Board di Gaza alle critiche - seppur blande - per la guerra in Iran, la distanza tra Roma e Washington negli ultimi mesi era aumentata vistosamente". Alla faccia della "premier succube della Casa Bianca", come recitava la vulgata propalata anche da Rep.

Giorgia Meloni critica Trump? I deliranti titoli della stampa di sinistra Alla sinistra stampata italiana non par vero di imbastire un bel processo alle intenzioni contro Giorgia Meloni. E il ca...