Giorgia Meloni contro Elly Schlein? Il sondaggio: finisce 70 a 30

di Maria Pia Petrarolilunedì 29 settembre 2025
A tre anni dalle elezioni, la premier Giorgia Meloni piace a due italiani su tre. Secondo l'ultimo sondaggio condotto per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21, l'operato del presidente del Consiglio è giudicato positivamente dal 64,1% degli italiani e negativamente dal 35,9% del campione. A certificare il successo della Meloni anche un altro dato: alla domanda su chi voterebbero come presidente del Consiglio gli italiani oggi, il 69,8% ha risposto facendo il nome della leader di Fratelli d'Italia. E soltanto il 30,2% ha risposto dicendo Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, FdI si conferma primo partito con un valore al di sopra del 30%. Bene anche gli altri due partiti della coalizione di governo: la Lega di Matteo Salvini è stabile al 9%, mentre Forza Italia di Antonio Tajani si attesta all'8,7. Con Noi Moderati di Maurizio Lupi allo 0,6, il centrodestra totalizza un 48,6%. Mentre il centrosinistra resta indietro al 38,4. Scendendo nel dettaglio, il Pd di Schlein è al 20,2%, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 12,5, Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 5,7%. 

Valori inferiori per i partiti minori: Azione di Carlo Calenda si attesta al 3,4; Italia Viva di Matteo Renzi al 2,9; Più Europa di Riccardo Magi al 2,4; Sud chiama Nord all'1,5%. Al 2,8 tutti gli altri partiti. 

