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Sondaggi, la Supermedia: Pd e M5S si rubano i voti a vicenda, FdI gode

venerdì 29 maggio 2026
Sondaggi, la Supermedia: Pd e M5S si rubano i voti a vicenda, FdI gode

2' di lettura

Non si arresta il predominio di Fratelli d’Italia nei sondaggi politici. Secondo la Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana, che include sondaggi realizzati dal 14 al 27 maggio, il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma saldamente al comando con il 28,4 per cento, mantenendo invariato il consenso rispetto alla precedente rilevazione. 

Nel centrodestra si registra una sostanziale stabilità per Forza Italia, che resta all’8,2 per cento, mentre la Lega perde terreno e scende al 7 per cento con un calo dello 0,3 per cento. Continua invece la crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che sale al 4 per cento facendo segnare un incremento dello 0,4 per cento. In lieve crescita anche Noi Moderati, che raggiunge l’1,3 per cento con un aumento dello 0,1 per cento.

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Sul fronte delle opposizioni, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si rubano i voti a vicenda. Il partito di Elly Schlein sale al 22,2 per cento con un incremento dello 0,2 per cento, mentre Giuseppe Conte arretra al 12,3 per cento, perdendo lo 0,3 per cento. Lieve crescita per Alleanza Verdi Sinistra, che si porta al 6,5 per cento con un incremento dello 0,1 per cento.

Tra le forze centriste, Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3 per cento, così come Italia Viva di Matteo Renzi, ferma al 2,5 per cento. In calo invece +Europa, che perde lo 0,2 per cento e si attesta all’1,4 per cento.

Per quanto riguarda le coalizioni, continua a regnare l'equilibrio. Il sondaggio vede infatti il campo largo al 44,9 per cento, in calo dello 0,2 per cento, con il centrodestra immediatamente dietro al 44,8 per cento, anch’esso in flessione dello 0,2 per cento. 

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