di Maria Pia Petrarolilunedì 29 settembre 2025
Marche, Giovanni Donzelli stana la sinistra: "Ma non era l'Ohio?"

Dal voto nelle Marche "esce un centrodestra forte. Sicuramente il centrosinistra dirà che è una piccola competizione locale. Hanno detto che era l'Ohio d'Italia, ora diranno che è una piccola questione locale": il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli lo ha detto a La7, a proposito del risultato raggiunto dal governatore uscente, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Quest'ultimo, stando alla prima proiezione Swg per il TgLa7, al momento è al 52%, mentre l'avversario Ricci è al 45%. "Con serenità vediamo confermato quello che abbiamo sempre detto: i cittadini riconoscono il buon governo. Siamo sereni", ha aggiunto Donzelli. 

Entusiasmo anche da parte del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, che ha commentato: "Pare che anche nelle Marche si profili una affermazione del centrodestra. Attendiamo dati consolidati per avere la certezza dell'ennesimo buco nell'acqua delle sinistre e delle loro speculazioni propagandistiche proseguite anche durante il silenzio elettorale".

Secondo i dati della seconda proiezione sui partiti di Swg, inoltre, FdI sarebbe il primo partito con il 24 per cento. Mentre il Pd è al 20 per cento. Intanto, cresce l'attesa al comitato di Acquaroli per l'esito delle elezioni. Anche se con il passare delle ore cresce anche un certo ottimismo tra i suoi sostenitori, via via che gli exit poll delineano un quadro favorevole al governatore uscente di Fratelli d'Italia. 

