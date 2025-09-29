Marche, Giovanni Donzelli stana la sinistra: "Ma non era l'Ohio?"

Dal voto nelle Marche "esce un centrodestra forte. Sicuramente il centrosinistra dirà che è una piccola competizione locale. Hanno detto che era l'Ohio d'Italia, ora diranno che è una piccola questione locale": il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli lo ha detto a La7, a proposito del risultato raggiunto dal governatore uscente, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Quest'ultimo, stando alla prima proiezione Swg per il TgLa7, al momento è al 52%, mentre l'avversario Ricci è al 45%. "Con serenità vediamo confermato quello che abbiamo sempre detto: i cittadini riconoscono il buon governo. Siamo sereni", ha aggiunto Donzelli.

Entusiasmo anche da parte del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, che ha commentato: "Pare che anche nelle Marche si profili una affermazione del centrodestra. Attendiamo dati consolidati per avere la certezza dell'ennesimo buco nell'acqua delle sinistre e delle loro speculazioni propagandistiche proseguite anche durante il silenzio elettorale".