Pasquale Tridico "non potrà neppure votarsi: dove è residente"

Domenica alle regionali in Calabria il candidato governatore del Movimento 5 Stelle e del Pd, l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, dovrà fare i conti con un voto in meno alle urne: il suo. Lo ha fatto notare ironicamente il suo sfidante, il governatore uscente Roberto Occhiuto, durante un evento in pubblico. Ed è lampante il paragone tra la situazione di Tridico a quanto visto nelle ultime ore in un'altra importante tornata amministrativa, la prima dopo l'estate.

Sui quotidiani oggi in edicola infatti non sono mancate le canoniche foto di Acquaroli e Ricci intenti a mettere la scheda del voto nelle Marche nell’urna. Come detto, però, domenica Tridico non potrà imitarli perché a differenza di Occhiuto, esponente di Forza Italia e sostenuto da tutto il centrodestra che andrà regolarmente a votare al seggio nella sua Cosenza, l'ex mister pensioni nonché ex "padre" del reddito di cittadinanza grillino non ha cambiato la sua residenza. Da più di trent’anni Tridico non vive in Calabria e da decenni, per la precisione, è residente a Roma dove insegna.

I critici fanno notare che avrebbe avuto tutto il tempo per spostare la residenza, essendo stato candidato formalmente tra il 20 e il 23 agosto scorsi, con le liste elettorali che si chiudono un mese prima del voto. Insomma, fino al 5 settembre avrebbe potuto tranquillamente richiedere il cambio. Invece niente, è andato avanti come se nulla fosse. E così, riferiscono autorevoli fonti calabresi, appena emersa la notizia si registrano "stupore e sconcerto" tra i dirigenti locali del Partito democratico e pure del Movimento.

Si tratta insomma dell'ultimo scivolone di una campagna elettorale fin qui più simile a una Via Crucis per Tridico. L'ultimo disastro qualche giorno fa a Rossano, con un van personalizzato del candidato del centrosinistra parcheggiato in bella evidenza sopra delle strisce pedonali.