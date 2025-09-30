Libero logo
FdI spiana Elly Schlein con un video: "Uniti o divisi, sempre sconfitti"

di Caterina Spinellimartedì 30 settembre 2025
FdI spiana Elly Schlein con un video: "Uniti o divisi, sempre sconfitti"

2' di lettura

Altro che "spallata", quanto accaduto nelle Marche è l'ennesimo flop della sinistra. Non solo è stato rieletto il governatore del centrodestra, Francesco Acquaroli, perché i dem devono anche fare i conti con i numeri. Fratelli d'Italia al 27,4 per cento risulta il primo partito nella Regione, mentre il Pd scivola al 22,5 per cento. E pensare che alle scorse regionali del 2020 il partito di Elly Schlein era il primo partito con il 25,11 e Fdi al 18,66 per cento.

Insomma, una vera e propria batosta per la Schlein che solo qualche giorno prima andava dicendo: "Dico a Giorgia Meloni e alla destra, abituatevi perché non ve lo facciamo più il favore di dividerci e uniti vi batteremo, prima alle regionali, poi alle politiche". E ancora, dal palco della Festa dell'Unità: "Alle altre forze progressiste unite in questa bella coalizione dico: andiamo a vincere le regionali e poi continuiamo a lavorare insieme sui temi concreti. La nostra gente ci chiede unità. Non perdiamo tempo in competizioni tra noi, ogni minuto passato in polemiche è un minuto in meno speso per inchiodare il governo sulle sue mancanze e sulle sue divisioni, Mentre noi dobbiamo vincere per ridare speranza agli italiani". 

Quanto basta a Fratelli d'Italia per ironizzare: "Uniti o divisi, dalle urne ne siete usciti sconfitti". Un commento arrivato su Facebook a corredo di un filmato della leader dem, proprio a ridosso delle Regionali.

