È sempre Cartabianca, Scotto al veleno su Meloni: "Ho sentito le sue parole..."

La Global Sumud Flotilla è sempre più vicina alle coste di Gaza, a circa 130 miglia, e le navi israeliane sono già arrivate, circondando l’imbarcazione di testa per circa sei minuti. La tensione è sempre più palpabile. Solo poche ore fa le ultime dichiarazioni di Arturo Scotto, uno dei presenti sulle imbarcazioni della Flotilla, in collegamento con “È Sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento di Rete4, condotto da Bianca Berlinguer.

Scotto farnetica e critica le parole di Giorgia Meloni: “Forzare con 40 barchette mi sembra abbastanza complicato. È evidente che ci troviamo di fronte ad un atto molto, molto pesante. Ho letto le dichiarazioni del presidente del Consiglio che addirittura attribuivano alla Flotilla la possibilità di far fallire il piano Trump-Netanyahu. Mi sembra che si sopravvaluti e allo stesso tempo si provi a screditare un'azione puramente umanitaria, pacifica e non violenta”.