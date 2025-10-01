È sempre Cartabianca, Scotto al veleno su Meloni: "Ho sentito le sue parole..."

La Global Sumud Flotilla è sempre più vicina alle coste di Gaza, a circa 130 miglia, e le navi israeliane sono già arrivate, circondando l’imbarcazione di testa per circa sei minuti. La tensione è sempre più palpabile. Solo poche ore fa le ultime dichiarazioni di Arturo Scotto, uno dei presenti sulle imbarcazioni della Flotilla, in collegamento con “È Sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento di Rete4, condotto da Bianca Berlinguer.
Scotto farnetica e critica le parole di Giorgia Meloni: “Forzare con 40 barchette mi sembra abbastanza complicato. È evidente che ci troviamo di fronte ad un atto molto, molto pesante. Ho letto le dichiarazioni del presidente del Consiglio che addirittura attribuivano alla Flotilla la possibilità di far fallire il piano Trump-Netanyahu. Mi sembra che si sopravvaluti e allo stesso tempo si provi a screditare un'azione puramente umanitaria, pacifica e non violenta”.
Allo stesso modo, il presidente del Consiglio punta il dito contro gli speculatori di Gaza sulla Flotilla: “Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare ‘un pericolo’ civili disarmati e navi cariche di aiuti. La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti. Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi - consapevolmente o meno - strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco. Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation. E non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza se non vi interessa davvero il loro destino”. La Flotilla, al momento, sta proseguendo la navigazione verso Gaza ed attualmente è a “circa 27 ore di rotta dalla costa, mantenendo una velocità costante di 5 nodi”. I portavoce della flotta fanno sapere: “Nel corso della notte, diverse imbarcazioni militari israeliane hanno accerchiato la Flotilla, ostacolando le comunicazioni radio con tecniche di jamming. La nave Sirius, subentrata all'Alma come aprifila, ha segnalato l'avvistamento di un sommergibile israeliano in immersione lungo la rotta”.
