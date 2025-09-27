I pro-Pal fermano gli aerei e rilanciano il blocco totale

Perdigiorno in presidio permanente, speriamo meno violenti dei compagni che lunedì in nome della pace in Palestina hanno scatenato la guerriglia dentro e fuori la stazione centrale di Milano ferendo ottanta poliziotti e sequestrando per ore i passeggeri. «Da oggi cento piazze per Gaza, presidi in tutt’Italia», ha rilanciato ieri l’Unione sindacale di base, la stessa Usb organizzatrice dell’ultimo sciopero che molte zucche vuote ornate di kefiah – appunto – hanno trasformato in delinquenza. L’Usb, leggiamo nel comunicato, ha creato «accampamenti permanenti in ogni città». Il sindacato fa le ultime prove «verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma», ancora per Gaza e il Circo-Flotilla, non per i 22 contratti sotto i 9 euro l’ora sottoscritti dalla Cgil di Maurizio Landini (ci arriviamo). Già ieri gli scioperi hanno creato diversi disagi, e ad andarci di mezzo sono stati i voli. A indire la mobilitazione, per 24 ore, è stata la Cub-Trasporti, che ha mescolato rivendicazioni salariali a picchetti anti Israele: in particolare ne hanno risentito i passeggeri di Wizz Air Malta (sindacato Filt-Cgil) e quelli di Volotea (Uilt-Uil). A Malpensa gli scioperanti hanno bloccato pure il transito dei container: «Siamo qui per Gaza e non solo», ha informato Renzo Canavesi, portavoce Cub, «siamo qui per dire basta al genocidio ma anche per dare un segnale al governo. A giugno, a Cargo City» – una cittadella delle merci all’interno dell’aeroporto – «l’aeronautica militare ha aperto un ufficio per agevolare il transito di materiale bellico destinato anche ad Israele».

Il ministero dei Trasporti ha diffuso una nota: «Prendiamo atto dell’intervento del Garante degli scioperi nei confronti dell’Usb. Il diritto alla mobilitazione non è in discussione, ma ci sono regole che vanno rispettate anche a tutela degli altri cittadini. Auspichiamo che tutte le manifestazioni di dissenso si svolgano senza violenze e senza comprimere i diritti delle persone, a partire da viaggiatori e lavoratori». L’Usb ha denunciato il «carattere pretestuoso» e l’«intervento intimidatorio» del Garante: «Confermiamo tutte le iniziative negli scali di Malpensa, Linate, Pisa, Firenze, Fiumicino e Napoli, vorremmo ricordare alla Commissione di garanzia che la stessa Costituzione afferma che l’Italia ripudia la guerra», e però andrebbe ricordato alla sinistra che vuole aprire il fuoco contro le navi israeliane. Dopo la nota del ministero è intervenuto in prima persona Matteo Salvini: «Spero solo che in questo weekend non ci siano altri blocchi ferroviari, di autostrade, porti e aeroporti, perché è giusto sostenere la propria causa ma senza danneggiare il lavoro e la salute altrui. Se uno sventola la bandiera della Palestina per me è libero di farlo. Ma quando uno mi arriva a due metri», ha sottolineato, «gridando e impedendomi di parlare, dandomi dell’assassino, l’atteggiamento è già più discutibile».

