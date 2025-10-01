Guido Crosetto, contro i "presunti attivisti": "Difendono anche voi"

"Presunti attivisti". Sono loro i destinatari del messaggio che Guido Crosetto ha affidato a X. Qui il ministro della Difesa si rivolge direttamente ad alcuni pro-Pal che ancora una volta hanno gettato fango sulle Forze Armate. Il ministro fa sapere di aver letto di "alcuni 'attivisti', a Palermo, davanti al teatro Politeama, che "si sentono 'offesi' dal solo fatto di vedere uno stand dell'Esercito italiano 'mentre migliaia di civili vengono sterminati a Gaza'". "L'equazione è illogica, totalmente priva di senso e anche offensiva - tuona Crosetto senza mezzi termini - Non si può che rigettarla cercando di spiegare al mittente che l'Esercito Italiano, tutte le Forze Armate Italiane, esistono proprio perché la nostra amata Italia non sia mai più teatro per quella violenza e per concorrere, ovunque sia possibile, a ripristinare la pace".
E ancora: "Voglio ribadirlo perché sia chiaro, i soldati italiani, come tutti i membri delle Forze Armate, dal soldato semplice al generale più alto in grado, svolgono, ogni giorno, con spirito di sacrificio, abnegazione, senso del dovere, fedeltà al loro giuramento, alla bandiera e alla Costituzione, un solo, e preciso, compito: proteggere e difendere la Repubblica, le sue Istituzioni, i suoi cittadini".
"Sono certo che la stragrande maggioranza degli italiani conosce, apprezza e si sente più sicura, grazie alle nostre Forze Armate". Da qui l'avviso ai pro-Pal: "A quei pochi presunti 'attivisti', invece, che non si sentono rappresentati dalle nostre Forze Armate, mi sento in dovere di dire una sola cosa, per rassicurarli: in caso di pericolo, o di minaccia, i militari italiani saranno pronti a difendervi".