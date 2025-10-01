Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Guido Crosetto, contro i "presunti attivisti": "Difendono anche voi"

di Caterina Spinellimercoledì 1 ottobre 2025
Guido Crosetto, contro i "presunti attivisti": "Difendono anche voi"

(LaPresse)

2' di lettura

"Presunti attivisti". Sono loro i destinatari del messaggio che Guido Crosetto ha affidato a X. Qui il ministro della Difesa si rivolge direttamente ad alcuni pro-Pal che ancora una volta hanno gettato fango sulle Forze Armate. Il ministro fa sapere di aver letto di "alcuni 'attivisti', a Palermo, davanti al teatro Politeama, che "si sentono 'offesi' dal solo fatto di vedere uno stand dell'Esercito italiano 'mentre migliaia di civili vengono sterminati a Gaza'". "L'equazione è illogica, totalmente priva di senso e anche offensiva - tuona Crosetto senza mezzi termini - Non si può che rigettarla cercando di spiegare al mittente che l'Esercito Italiano, tutte le Forze Armate Italiane, esistono proprio perché la nostra amata Italia non sia mai più teatro per quella violenza e per concorrere, ovunque sia possibile, a ripristinare la pace".

E ancora: "Voglio ribadirlo perché sia chiaro, i soldati italiani, come tutti i membri delle Forze Armate, dal soldato semplice al generale più alto in grado, svolgono, ogni giorno, con spirito di sacrificio, abnegazione, senso del dovere, fedeltà al loro giuramento, alla bandiera e alla Costituzione, un solo, e preciso, compito: proteggere e difendere la Repubblica, le sue Istituzioni, i suoi cittadini".

Flotilla, Crosetto avverte: "Rischi elevati", loro tirano dritto

"L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale c...

"Sono certo che la stragrande maggioranza degli italiani conosce, apprezza e si sente più sicura, grazie alle nostre Forze Armate". Da qui l'avviso ai pro-Pal: "A quei pochi presunti 'attivisti', invece, che non si sentono rappresentati dalle nostre Forze Armate, mi sento in dovere di dire una sola cosa, per rassicurarli: in caso di pericolo, o di minaccia, i militari italiani saranno pronti a difendervi"

Parola di Tajani Flotilla, dove verranno portati Scuderi e compagni italiani

Occupazione Gaza, studenti La Sapienza: "Facoltà di Scienze Politiche bloccata fino al 4 ottobre"

L'ora dell'odio L'antisemitismo ormai viene con orgoglio: aggressioni, insulti, blocchi

tag
guido crosetto
pro-pal

Parola di Tajani Flotilla, dove verranno portati Scuderi e compagni italiani

Occupazione Gaza, studenti La Sapienza: "Facoltà di Scienze Politiche bloccata fino al 4 ottobre"

L'ora dell'odio L'antisemitismo ormai viene con orgoglio: aggressioni, insulti, blocchi

ti potrebbero interessare

752x284

Flotilla, dove verranno portati Scuderi e compagni italiani

Claudio Brigliadori
720x576

Gaza, studenti La Sapienza: "Facoltà di Scienze Politiche bloccata fino al 4 ottobre"

Redazione
3072x2304

L'antisemitismo ormai viene con orgoglio: aggressioni, insulti, blocchi

Claudia Osmetti
3072x1906

Flotilla, primo alert della Marina Militare: la resa dei conti

Andrea Tempestini