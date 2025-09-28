Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Flotilla, Crosetto avverte: "Rischi elevati", loro tirano dritto

di Caterina Spinellidomenica 28 settembre 2025
Flotilla, Crosetto avverte: "Rischi elevati", loro tirano dritto

(Ansa)

2' di lettura

"L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha detto incontrando i portavoce di Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta a Gaza nonostante gli appelli istituzionali, come quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a non sfondare il blocco di Israele per evitare conseguenze gravi. 

Anche per Crosetto "qualora la Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, visto che parliamo di barche civili che si pongono l'obiettivo di 'forzare' un dispositivo militare". E ancora: "Le istituzioni italiane - a partire dal presidente della Repubblica, dal presidente del Consiglio e da tutte le principali cariche dello Stato - stanno profondendo ogni sforzo diplomatico e operativo affinché prevalga il senso di responsabilità". Nonostante questo, la portavoce della missione Maria Elena Delia ha ribadito “che la missione va avanti e continua verso Gaza”. 

Flotilla, Israele: "Tutto chiaro, solo una provocazione al servizio di Hamas"

Per la Flotilla in viaggio verso Gaza, pronta a forzare il blocco navale, ora si mette malissimo. Il messaggio che arriv...

Intanto, Israele ha fatto trapelare tutta la sua ira per quello che presto potrebbe accadere: "La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti che potevano avere a Cipro e di trasferirli pacificamente a Gaza, dopo aver respinto altre due proposte israeliane di scaricare gli aiuti. Più chiaro di così non si può: questo non ha nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas", ha scritto su X il ministero degli Esteri israeliano. 

Francesca Albanese si mette a dare lezioncine a Sergio Mattarella

Microclima culturale. Durante la giornata di venerdì sui canali ufficiali del Quirinale è apparso un messa...

Maria Elena Delia Flotilla, la portavoce: "La missione va avanti, noi siamo nella totale legalità"

Passo indietro Flotilla, "il rischio ora è troppo grande": chi lascia la missione

Un messaggio chiarissimo Flotilla, Israele: "Tutto chiaro, solo una provocazione al servizio di Hamas"

tag
gaza
flotilla
guido crosetto

Maria Elena Delia Flotilla, la portavoce: "La missione va avanti, noi siamo nella totale legalità"

Passo indietro Flotilla, "il rischio ora è troppo grande": chi lascia la missione

Un messaggio chiarissimo Flotilla, Israele: "Tutto chiaro, solo una provocazione al servizio di Hamas"

ti potrebbero interessare

960x540

Flotilla, la portavoce: "La missione va avanti, noi siamo nella totale legalità"

1400x933

Flotilla, "il rischio ora è troppo grande": chi lascia la missione

Maria Pia Petraroli
3072x2048

Flotilla, Israele: "Tutto chiaro, solo una provocazione al servizio di Hamas"

Claudio Brigliadori
1101x517

Francesca Albanese si mette a dare lezioncine a Sergio Mattarella

Lorenzo Cafarchio