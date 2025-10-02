Elly Schlein, psicodramma-Gaza: Pd, ecco chi la scarica

Due mozioni della maggioranza (una sul piano di Trump, una su Flotilla, Stato palestinese, rilascio ostaggi, Hamas) una del centrosinistra in formato stretto (Pd-M5S-Avs), una di Italia Viva, una di Azione. Dovrebbe essere questo lo schema con cui, questa mattina, il Parlamento risponderà alle comunicazioni del ministro degli Esteri «sugli sviluppi della situazione nella striscia di Gaza». Antonio Tajani parlerà prima alla Camera, alle 9, poi al Senato, alle 13. L’obiettivo della maggioranza è provare a portare l’opposizione, o almeno una sua parte, a votare insieme. Perlomeno il piano di Trump. Per dare un segno di unità del Paese. Ma anche per far emergere le contraddizioni interne al centrosinistra, mettendo ciascuno di fronte a una scelta: conta di più l’essere “contro” o il merito della proposta? Conta di più l’unità o la verità? E a sentire le riflessioni che ieri attraversavano il Pd, il dilemma esiste. Se, infatti, da una parte (quella della segretaria) prevale la spinta unitaria, e per tutto il giorno Peppe Provenzano, su mandato di Elly Schlein, ha cercato di limare un testo comune da presentare almeno con M5S e Avs, dentro il Pd in molti erano perplessi. Persino tra chi ha votato Schlein al congresso, ci si chiedeva se non fosse giusto sostenere lo sforzo, sia pure discutibile e tutto da verificare, del presidente degli Usa per una pace. Resta comunque possibile l’astensione dei tre partiti.

A sera, in ogni caso, si faceva avanti dalle parti della maggioranza l’idea di presentare due testi: uno che si concentri solo sul sostegno al piano di pace di Trump e un altro dedicato alla Flotilla e alle condizioni indicate dalla premier Meloni per riconoscere lo Stato palestinese, ossia il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi governo. In questo modo, il Pd potrebbe sostenere uno e, insieme ad Avs e M5S, bocciare l’altro. Il testo della risoluzione della maggioranza, ancora non definitivo, ribadirà la linea dei «due popoli, due Stati» e inviterà a «valutare con attenzione nuove proposte negoziali, comprese quelle promosse dagli Stati Uniti». Per quanto riguarda il piano presentato dagli Usa, nella bozza su cui si lavorava ieri, si chiede al governo di «proseguire con determinazione», insieme ai partner europei e internazionali, «ogni sforzo di mediazione volto a conseguire un cessate il fuoco duraturo, la liberazione degli ostaggi e il pieno ripristino dell’accesso umanitario». A sera, da Italia Viva si è fatto sapere che i gruppi di Camera e Senato presenteranno «una risoluzione su Gaza, su cui interverrà in Aula Matteo Renzi, a sostegno del piano Blair e del principio “due popoli, due Stati”». Con la disponibilità «a votare risoluzioni di contenuto simile» e chiedendo «che la propria risoluzione sia votata anche dagli altri gruppi che ne condividono il contenuto». Messaggio rivolto alla maggioranza: votate la nostra risoluzione e noi votiamo la vostra.