Piazzapulita, Crosetto telefona a Formigli e interrompe tutto: "Il suo giocattolo"

A un certo punto della puntata di Piazzapulita, su La7, il ministro della Difesa Guido Crosetto non ha potuto sottrarsi: ha alzato la cornetta del telefono e ha chiamato in diretta, per interrompere la ricostruzione piuttosto tendenziosa della vicenda Flotilla data dal padrone di casa Corrado Formigli, ma soprattutto da Tomaso Montanari, il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, attivista e firma del Fatto quotidiano.

"Stavo guardando un attimo e ho sentito un giudizio sul fatto che io avrei ringraziato il ministro della Difesa israeliano Katz - esordisce Crosetto -. Volevo spiegare che c'è una grande differenza tra la realtà che viviamo e quella che vorremmo. Io come ministro devo gestire situazioni drammatiche con un obiettivo molto semplice. In questo caso il mio obiettivo, lo sa benissimo anche la portavoce (Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, in studio, ndr) che ho sentito più volte in questi giorni e non mi interessa nemmeno far sapere...".

Crosetto telefona a Formigli: guarda qui il video di Piazzapulita su La7

Crosetto spiega di aver avuto come priorità quella di garantire l'incolumità dei partecipanti italiani alla missione pro-Pal verso Gaza, in un continuo interloquire con le autorità politiche e militari israeliane. Una situazione difficile, di grande tensione, con rischi potenzialmente drammatici perché sarebbe bastato un errore di valutazione, un azzardo, una provocazione per far degenerare tutto in tragedia. E lo stesso, sottolinea il ministro, valeva per le fasi immediatamente successive all'intercettamento e l'abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla da parte della Marina militare israeliana.

Formigli lo interrompe, Crosetto chiede di poter terminare il concetto e il conduttore si innervosisce: "No però lei ha telefonato e accetterà anche una domanda, perché non è che siamo una buca delle lettere. Lei finisca il ragionamento poi le faccio una domanda, sennò siamo un citofono".

Crosetto contro Formigli, guarda qui il video di Piazzapulita su La7

Il ministro della Difesa risponde per le rime: "Si calmi Formigli, non volevo disturbare il suo giocattolo e distruggere il suo giocattolo". "Un giocattolo che stava guardando anche lei, ci gioca anche lei con il giocattolo", è la risposta stizzita di Formigli.

"Capisco che lei sia infastidito dal fatto che io non accetto il suo racconto, però volevo solo ripristinare la verità e come funziona quando si governa una istituzione nell'interesse della Nazione e non di parte". Per la cronaca anche Delia ha riconosciuto il valore dell'operato del ministro della Difesa, e lo stesso Formigli si è complimentato con Crosetto. L'unico a continuare una polemica puramente ideologica e politica è stato Montanari. Ma in questo caso nessuna novità.



