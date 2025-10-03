Giuseppe Conte, la sparata: "Giorgia Meloni estremista, agita le piazze"

Le tensioni e le violenze in piazza? Colpa di Giorgia Meloni. Ci risiamo, ecco il solito leitmotiv della sinistra. Questa volta a sostenere l'assurdità è Giuseppe Conte che - di fronte a scioperi e manifestazioni - punta il dito contro il premier. Per il leader del Movimento 5 Stelle quello del presidente del Consiglio "è un atteggiamento provocatore ed estremista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questo momento sta facendo la leader di Colle Oppio ed è il primo agitatore di piazza, lei fomenta l'odio, lei alza i toni e provoca le piazze, alimenta di fatto questo scontro e alla fine vuole soffocare il dissenso". Parole pronunciate nel bel mezzo dello sciopero generale di oggi, venerdì 3 ottobre, con l'Italia nel caso e le prime tensioni ai cortei nelle varie città.

Ma c'è di più. Giuseppe Conte infatti aggiunge: "Provoca i manifestanti che sono indignati per due anni di silenzio complice del governo rispetto a un genocidio in corso. E che cosa fa poi? Alimenta questo scontro, provocando, e alla fine vuole soffocare il dissenso, non vuole il confronto. Per poi accusare, puntare l'indice e rivendicare la stabilità del Paese contro gli estremisti. Ma noi non ci caschiamo. La stragrande maggioranza dei manifestanti qui è pacifica". In collegamento con L'Aria che Tira su La7 dalla manifestazione in corso a Reggio Calabria, il grillino ricorda il suo passato da premier: "Io non avrei mai provocato una piazza. A me è stato dato del criminale da chi oggi è a Palazzo Chigi. Non ho mai risposto, non mi sono mai lamentato". E ancora, "ho ricevuto minacce di morte a me e ai miei familiari a decine, non ho fatto mai un post per dire guardate mi stanno minacciando. Guardate che clima di odio stanno provocando, capite è una tecnica. È una tecnica per alimentare e alzare i toni, alimentare lo scontro, provocare e poi dire vedete, come sono cattivi. Vedete, noi, assicuriamo stabilità, questi vogliono la violenza, se non ci fossimo noi, questo è estremismo, estremismo politico che abbiamo già conosciuto nella nostra storia. Cioè, non ci caschiamo".