Vannacci, la sinistra esulta: "Ecco come ci farà vincere le elezioni"

Matteo Renzi, uno dei pochi capace di un pensiero politico profondo tra quelli rimasti nel campo largo, lo ha svelato senza pudore: «Non amo Roberto Vannacci, ma insisto su di lui perché rappresenta una frattura decisiva per far perdere le elezioni al centrodestra». Il rottamatore ha certificato il cambio di strategia elettorale dell’opposizione. La consapevolezza, immutabile, della sinistra è quella di non poter vincere in forza di un programma condiviso, che non c’è, di un leader credibile, che non ci sarà mai, odi qualche idea azzeccata, visto che ne spuntano solo di disastrose, come la patrimoniale.
Di conseguenza, il campo largo punta sulle debolezze del rivale, sperando di farne la propria forza. Se prima della separazione del generale dalla Lega il cavallo di battaglia era quello perdente di sempre, cioè agitare lo spettro nero e dare della fascista a Giorgia Meloni, ora il fronte progressista auspica che l’elettorato di destra si suicidi, come hanno fatto le forze della sinistra alle Politiche del 2022, ovverosia si divida alle elezioni. Uno scenario in cui Futuro Nazionale può raccogliere quel 5 per cento, ma basterebbe anche meno benché forse prenderebbe di più, capace di far scendere i consensi della maggioranza di due o tre punti sotto quelli dell’opposizione, la quale così si ritroverebbe al governo per grazia ricevuta.
Vannacci all'assemblea di Futuro nazionale: "Siamo la feccia, orgogliosi di esserlo""Lo diciamo con forza e non ci vergogniamo, anzi vi chiedo di dirlo insieme: l'Italia agli italiani. Avrei volu...
CAVALLO DI TROIA
Temo i greci anche quando portano doni, disse a Priamo l’indovino Laocoonte, cercando di dissuaderlo dal portare il cavallo di Troia dentro le mura della città. Così Vannacci dovrebbe valutare i consigli interessati di Renzi, quando riflette ad alta voce che il generale può optare se entrare nella coalizione di centrodestra e diventare ministro oppure restare fuori e diventare il capo dello schieramento al giro successivo. L’ex premier, al solito, pensa di conoscere la realtà meglio di quanto la capisca. Lui è sicuro che Meloni farà i ponti d’oro a Vannacci, tuttavia è una valutazione prematura.
Vannacci legge la preghiera dei parà francesi: fegati rossi spappolatiFegati, fegati spappolati a sinistra. Il generale Roberto Vannacci apre l'assemblea di Futuro nazionale, il moviment...
Giorgia vuole vincere ma non è terrorizzata dall’idea di perdere. Non tirerà dentro chi potrebbe ricattarla e impedirle di governare. In questo è diversa da Renzi ma anche dalla testardamente unitaria Elly Schlein; per non parlare dell’uomo per tutte le coalizioni, Giuseppe Conte. Ci saranno, nel caso nient’affatto probabile, condizioni, patti, obiettivi condivisi; esattamente l’opposto del campo largo, insomma. L’Italia poi non è la Germania, non è la Gran Bretagna e non è la Spagna, dove i partiti di estrema destra, Alternative fur Deutschland, Reform Uk e Vox sono quelli con più consensi. Al generale non capiterà quel che è successo a M5S, forza diventata prima a causa del cordone sanitario che la sinistra le aveva costruito intorno. E' stato possibile per i grillini perché erano una forza anti-sistema, come quella del generale, ma capace di pescare a destra e a sinistra; a una destra-destra italica non capiterà.
La strategia della sinistra è manifesta. $ partito l’ex segretario Pd, l’ormai guru delle cause perse Pierluigi Bersani, invitando il fronte progressista a una crociata che metta al bando le idee vannaciane. Ha fatto seguito Avs, con Angelo Bonelli. Lo schema è prima criminalizzare il generale e poi asserire che ha le stesse posizioni di Meloni e Matteo Salvini. La demonizzazione dell’avversario da parte del fronte progressista stavolta parte dai suoi utili idioti. L’obiettivo sono gli elettori moderati del centrodestra, quelli che Schlein e compagni non possono raggiungere. Questa sinistra sa di non avere speranza di intercettarli ma auspica che, per non perderli, il centrodestra lasci fuori dalla coalizione il generale e perda i suoi voti in uscita verso Futuro Nazionale, che invece gli sarebbero indispensabili per vincere, oppure si augura che qualcuno esca dal centrodestra, qualora il generale vi entrasse.
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CASSA MEDIATICA
La cassa mediatica giallorossa si è subito messa al lavoro: Marco Travaglio ha sentenziato che Fdi e Fn sono destre simili, anzi sono la stessa destra, con la sola differenza che il generale è la novità: va unicamente formalizzato il matrimonio. Corrado Formigli, nel suo editoriale a Piazza Pulita, è stato ancora più diretto: «Meloni e Salvini, sposate le tesi neofasciste di Vannacci, lo volete?» ha chiesto alla telecamera. Solita solfa: se Futuro Nazionale entra in coalizione, torna il Ventennio, altrimenti vinciamo noi.
Che l’accusa sia stata mossa nel giorno in cui, come fatto notare da Meloni, le truppe parlamentari del generale votavano per la sesta volta con Avs rientra nelle mirabolanti letture distorsive della realtà tipiche della sinistra: se un generale fascista vota come i comunisti, significa che il Pd flirta con chi la pensa come i neonazi? Il dubbio è legittimo. Però è anche vero che sta al centrodestra mettere sull’attenti il generale, se non vuole finire a riposo.