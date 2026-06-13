Vannacci, la sinistra esulta: "Ecco come ci farà vincere le elezioni"

Matteo Renzi, uno dei pochi capace di un pensiero politico profondo tra quelli rimasti nel campo largo, lo ha svelato senza pudore: «Non amo Roberto Vannacci, ma insisto su di lui perché rappresenta una frattura decisiva per far perdere le elezioni al centrodestra». Il rottamatore ha certificato il cambio di strategia elettorale dell’opposizione. La consapevolezza, immutabile, della sinistra è quella di non poter vincere in forza di un programma condiviso, che non c’è, di un leader credibile, che non ci sarà mai, odi qualche idea azzeccata, visto che ne spuntano solo di disastrose, come la patrimoniale.

Temo i greci anche quando portano doni, disse a Priamo l’indovino Laocoonte, cercando di dissuaderlo dal portare il cavallo di Troia dentro le mura della città. Così Vannacci dovrebbe valutare i consigli interessati di Renzi, quando riflette ad alta voce che il generale può optare se entrare nella coalizione di centrodestra e diventare ministro oppure restare fuori e diventare il capo dello schieramento al giro successivo. L’ex premier, al solito, pensa di conoscere la realtà meglio di quanto la capisca. Lui è sicuro che Meloni farà i ponti d’oro a Vannacci, tuttavia è una valutazione prematura.

Giorgia vuole vincere ma non è terrorizzata dall’idea di perdere. Non tirerà dentro chi potrebbe ricattarla e impedirle di governare. In questo è diversa da Renzi ma anche dalla testardamente unitaria Elly Schlein; per non parlare dell’uomo per tutte le coalizioni, Giuseppe Conte. Ci saranno, nel caso nient’affatto probabile, condizioni, patti, obiettivi condivisi; esattamente l’opposto del campo largo, insomma. L’Italia poi non è la Germania, non è la Gran Bretagna e non è la Spagna, dove i partiti di estrema destra, Alternative fur Deutschland, Reform Uk e Vox sono quelli con più consensi. Al generale non capiterà quel che è successo a M5S, forza diventata prima a causa del cordone sanitario che la sinistra le aveva costruito intorno. E' stato possibile per i grillini perché erano una forza anti-sistema, come quella del generale, ma capace di pescare a destra e a sinistra; a una destra-destra italica non capiterà.

La strategia della sinistra è manifesta. $ partito l’ex segretario Pd, l’ormai guru delle cause perse Pierluigi Bersani, invitando il fronte progressista a una crociata che metta al bando le idee vannaciane. Ha fatto seguito Avs, con Angelo Bonelli. Lo schema è prima criminalizzare il generale e poi asserire che ha le stesse posizioni di Meloni e Matteo Salvini. La demonizzazione dell’avversario da parte del fronte progressista stavolta parte dai suoi utili idioti. L’obiettivo sono gli elettori moderati del centrodestra, quelli che Schlein e compagni non possono raggiungere. Questa sinistra sa di non avere speranza di intercettarli ma auspica che, per non perderli, il centrodestra lasci fuori dalla coalizione il generale e perda i suoi voti in uscita verso Futuro Nazionale, che invece gli sarebbero indispensabili per vincere, oppure si augura che qualcuno esca dal centrodestra, qualora il generale vi entrasse.