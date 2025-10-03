Flotilla, Benedetta Scuderi atterra a Fiumicino con la kefiah: "Molte violazioni"

Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino i quattro parlamentari italiani imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, fermati dopo l'arrembaggio della Marina militare di Israele a qualche decina di miglia da Gaza e liberati nella notte dalle autorità di Gerusalemme grazie all'intervento lampo della Farnesina.

C'è Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, con una kefiah in bella evidenza attorno al collo. C'è Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle. E ci sono Arturo Scotto e Annalisa Corrado, rispettivamente deputato ed europarlamentare del Pd. Ad attenderli folte delegazioni del centrosinistra: la segretaria dem Elly Schlein, l'ex senatore Emanuele Fiano, la coordinatrice della segreteria Marta Bonafoni e l'europarlamentare Sandro Ruotolo. Il gruppo dei 5 Stelle guidato dalla deputata Alessandra Maiorino, il leader dei Verdi Angelo Bonelli. A fare gli onori di casa ai rimpatriati il sindaco dem di Roma Roberto Gualtieri.

L'aria è quella delle grandi occasioni, commossa ed emozionata: gli occhi lucidi lampeggiano sulla pelle abbronzata da due settimane di navigazione nel Mediterraneo, spesso davanti al telefonino per delle dirette social. "Siamo un po' provati, noi siamo tornati. Il nostro pensiero continua a essere a Gaza e a tutte le persone che non sono tornate", annuncia Scuderi. Per gli altri italiani occorrerà attendere ancora qualche ora, perché oggi Israele è fermo per la festività ebraica dello Yom Kippur.

A chi chiedeva se ci fossero state violenze da parte delle forze israeliane, ha risposto: "Ci sono state delle violazioni, sono successe molte cose ma ne parleremo domani con calma". Gli fa eco il senatore grillino Croatti, che definisce la detenzione "molto complessa", invitando a "mantenere l'attenzione di tutti su Gaza": "Siamo tremendamente preoccupati per i membri della Flotilla".