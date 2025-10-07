Livorno, calci e sputi: nel mirino anche Valditara, la denuncia di Salvini

Nelle scorse ore si era parlato di un presidio di protesta Usb a partire dalle 13 di oggi a Livorno per due eventi organizzati da Forza Italia e Lega tra Grand Hotel Palazzo e Sala conferenze dei Bagni Pancaldi con la presenza di diversi ministri del governo. A palazzo Pancaldi, in particolare, è prevista la presenza non solo dei ministri dei Trasporti e dell'Istruzione Salvini e Valditara, ma anche dei ministri Roberto Calderoli e Alessandra Locatelli. L'incontro, voluto dal leader del Carroccio insieme a tutti i ministri del suo partito, era per parlare dei progressi fatti dal governo in vista dell’appuntamento elettorale di domenica e lunedì in Toscana .

A causa dei contestatori "non riescono ad arrivare non solo i ministri, ma i cittadini. Gente che si è presa uova sputi, calci. Non mi è mai capitata una cosa del genere. Ci sono Giorgetti e la Locatelli che stanno girando da un po', Valditara ha preso calci alla macchina": il vicepremier Matteo Salvini lo ha detto a Livorno davanti Palazzo Pancaldi dove è in corso una protesta.

Nell'appello diffuso dal sindacato per la partecipazione al presidio, da Usb avevano detto: "I ministri Salvini, Tajani, Valditara, Calderoli, Giorgetti e Locatelli saranno a Livorno, verranno mentre ancora centinaia di membri della Flotilla sono detenuti nelle carceri israeliane. I nostri concittadini, appena rientrati, hanno denunciano trattamenti disumani e vessazioni da parte dell'idf. Tutto ciò mentre il nostro governo continua a intrattenere rapporti militari, diplomatici e commerciali con lo stato genocida di Israele, al costo di tagliare tutti i servizi pubblici per i cittadini. Dopo due grandi scioperi generali e una manifestazione nazionale che ha visto la presenza di due milioni di persone, prosegue la mobilitazione a fianco del popolo palestinese, contro la guerra e il riarmo".

Ora, la presenza di circa 200 manifestanti ha costretto le autorità a blindare l'area attorno ai Bagni Pancaldi. Contro le forze dell'ordine sono stati lanciati uova, pomodori, bottigliette e fumogeni. Alla protesta avrebbero preso parte non solo i sindacati di base, ma anche antagonisti e collettivi studenteschi. Esposti striscioni e bandiere della Palestina, con slogan contro il governo e contro Israele: "Basta complicità con lo Stato genocida di Israele". Poi la situazione è degenerata con l'arrivo dei ministri. Il leader della Lega ha risposto con ironia, lanciando baci verso i contestatori.

"A Livorno un gruppo di facinorosi usa la violenza per impedire un'iniziativa politica della Lega. Solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini, ai ministri Giorgetti, Locatelli, Valditara e ai cittadini intervenuti e presi addirittura a calci e sputi dai soliti 'democratici' - ha dichiarato in una nota il deputato e responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli -. Ecco chi sono i veri diffusori d'odio: da che pulpito la sinistra avrà ancora il coraggio di negare un pericoloso clima d'odio contro la destra? Arriveranno spero le condanne politiche di rito, ma la sinistra in Parlamento e nei mezzi di comunicazione non è immune da responsabilità. L'aggressione di oggi è figlia delle parole dei cattivi maestri sempre pronti a fomentare odio e a denigrare l'avversario".