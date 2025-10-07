7 Ottobre, Paolo Mieli e la vergogna pro-Pal: striscione-choc e tutti muti

"7 ottobre giornata della Resistenza palestinese", si leggeva in piazza a Roma durante la protesta per Gaza. Uno striscione diventato in fretta il motto dei Giovani Palestinesi che hanno pubblicato una frase simile sulla locandina che promuoveva la loro manifestazione. Eppure dalla sinistra, in questi giorni impegnata per la causa Palestinese, non una parola. A notarlo anche Paolo Mieli.

Ospite di Omnibus su La7, il giornalista ricorda che "il 7 ottobre è l'anniversario di un massacro che ha una sua specificità e quindi non è l'inizio della Resistenza. Ci turba per un motivo molto specifico, per chi ha visto il filmato. Non è un cartello qualsiasi, ma è uno striscione che aveva dietro un sacco di gente e nessuno si è mosso per dire levate quello striscione perché non c'entra con noi".