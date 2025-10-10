Giuseppe Conte, il Nobel per la pace gli cade in testa: "E Maduro?"

Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato alla venezuelana Maria Corina Machado. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". Machado, politica e attivista, è leader dell'opposizione in Venezuela.

"Sono sotto shock". Questa la sua reazione dopo aver scoperto della vittoria del premio. Edmundo Gonzalez Urrutia, che ha rivendicato la vittoria delle ultime presidenziali in Venezuela contro l'attuale presidente Nicolas Maduro, ha pubblicato su X un video in cui lo si vede parlare al telefono in viva voce: "Sono sotto shock", ha detto Machado dall'altro lato del telefono, "non ci posso credere". Alle elezioni presidenziali del 28 luglio del 2024 a Maria Corina Machado fu impedito di correre ma lei si schierò a sostegno della candidatura dell'ex diplomatico Edmundo Gonzalez Urrutia come candidato di un'opposizione insolitamente unita.