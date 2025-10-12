Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Angelo Bonelli insulta Meloni: "Vergogna! Indegna!". Ma... la figuraccia è atroce

di
Libero logo
domenica 12 ottobre 2025
Angelo Bonelli insulta Meloni: "Vergogna! Indegna!". Ma... la figuraccia è atroce

( Ansa)

2' di lettura

Domenica. E può esserci una domenica senza un corteo pro-Pal, anche se è stato firmato un accordo di pace? No, ovviamente no. Ma, soprattutto, può esserci mai un corteo senza uno sproloquio di Angelo Bonelli? Altrettanto ovviamente no. E così eccoci a dover fare i conti con le ultime surreali sparate del "verde", che ha preso parte alla marcia per la pace da Perugia ad Assisi di oggi, domenica 12 ottobre. Ogni maledetta domenica...

Bonelli, va da sé, ha colto l'occasione per attaccare Giorgia Meloni, il tutto con parole di rara violenza. "Oggi un'imponente manifestazione per la pace da Perugia ad Assisi - ha furoreggiato sin dalle premesse -. La premier Meloni deve scusarsi, lei che ha definito i manifestanti 'amici di Hamas', una vergogna. Non si è mai vista una Presidente del Consiglio, offendere e dileggiare chi manifesta per la pace, chi difende la dignità e l'onore del popolo italiano di fronte all'ignavia di un governo che nulla ha fatto per la pace, ma che invece ha continuato a dare armi a chi ha massacrato il popolo palestinese", ha tuonato Meloni.

Francesca Albanese, Mimmo Lucano la spinge in campo: "Lei candidata? Un segnale bellissimo"

Una parabola curiosa, quella di Francesca Albanese. Già, in breve tempo assurta a nuova icona della sinistra, Pd ...

Insomma: Meloni si deve vergognare, è una indegna, una complice del massacro a Gaza, anzi più che complice, dato che il governo avrebbe armato Idf. Un crescendo rossiniano, con la differenza che, rispetto a Rossini, risulta inascoltabile. Anche in considerazione del fatto che i manifestanti, "amici di Hamas", lo sono spesso e volentieri. Si pensi al campionario di orrori che ha sfilato ieri a Milano: cartelli che esaltavano il pogrom del 7 Ottobre, fotomontaggi con Meloni in versione-Duce, manifestanti che al megafono - dunque in pubblico - sostenevano che gli stupri del 7 Ottobre fossero una mera invenzione propagandistica. Evidentemente, tutto questo, Bonelli lo ignora. O meglio ha scelto di rimuoverlo, di metterlo a lato. Altrimenti sostenere che in corteo non ci siano gli "amici di Hamas" sarebbe oggettivamente un'impresa...

Avs, il delirio di Francesca Ghio: "Norma Cossetto fascista!". E presenta 1.000 querele

Francesca Ghio è stata travolta da una bufera sui social dopo un'uscita lunare, completamente fuori luogo, co...

Alzare l'asticella In altre parole, Giovanni Floris tocca il fondo contro Meloni: "Come il nonno fascista a cena"

Le conseguenze S&P, nuovi investimenti più facili con la promozione: cosa cambia per l'Italia

Sinistra marziana Pd, Cgil e centri sociali: in piazza contro la pace con chi esalta i terroristi

tag
angelo bonelli
pro-pal
giorgia meloni
marcia perugia-assisi
idf
israeleg
aza

Alzare l'asticella In altre parole, Giovanni Floris tocca il fondo contro Meloni: "Come il nonno fascista a cena"

Le conseguenze S&P, nuovi investimenti più facili con la promozione: cosa cambia per l'Italia

Sinistra marziana Pd, Cgil e centri sociali: in piazza contro la pace con chi esalta i terroristi

ti potrebbero interessare

997x445

In altre parole, Giovanni Floris tocca il fondo contro Meloni: "Come il nonno fascista a cena"

Redazione
1400x806

S&P, nuovi investimenti più facili con la promozione: cosa cambia per l'Italia

Benedetta Vitetta
848x482

Pd, Cgil e centri sociali: in piazza contro la pace con chi esalta i terroristi

Massimo Sanvito
3072x2048

Medio Oriente, la sinistra perde l'anima e tradisce il piano di pace

Francesco Damato