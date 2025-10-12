Angelo Bonelli insulta Meloni: "Vergogna! Indegna!". Ma... la figuraccia è atroce

Domenica. E può esserci una domenica senza un corteo pro-Pal, anche se è stato firmato un accordo di pace? No, ovviamente no. Ma, soprattutto, può esserci mai un corteo senza uno sproloquio di Angelo Bonelli? Altrettanto ovviamente no. E così eccoci a dover fare i conti con le ultime surreali sparate del "verde", che ha preso parte alla marcia per la pace da Perugia ad Assisi di oggi, domenica 12 ottobre. Ogni maledetta domenica...

Bonelli, va da sé, ha colto l'occasione per attaccare Giorgia Meloni, il tutto con parole di rara violenza. "Oggi un'imponente manifestazione per la pace da Perugia ad Assisi - ha furoreggiato sin dalle premesse -. La premier Meloni deve scusarsi, lei che ha definito i manifestanti 'amici di Hamas', una vergogna. Non si è mai vista una Presidente del Consiglio, offendere e dileggiare chi manifesta per la pace, chi difende la dignità e l'onore del popolo italiano di fronte all'ignavia di un governo che nulla ha fatto per la pace, ma che invece ha continuato a dare armi a chi ha massacrato il popolo palestinese", ha tuonato Meloni.