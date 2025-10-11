Avs, il delirio di Francesca Ghio: "Norma Cossetto fascista!". E presenta 1.000 querele

Francesca Ghio è stata travolta da una bufera sui social dopo un'uscita lunare, completamente fuori luogo, contro Norma Cossetto. Il centrodestra aveva chiesto di ripristinare una targa per la giovane stuprata, uccisa e infoibata a 23 anni dai partigiani titini. Una targa che era stata presa di mira dal solito collettivo "antifascista". Intervenuta in Aula, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra di Genova aveva dichiarato che "per verità storica, che Norma Cossetto era iscritta al partito fascista". Da qui le proteste veementi del centrodestra.
Anche sui social è scoppiato il caos, con commenti ferocissimi contro l’esponente del partito di Bonelli e Fratoianni, che in queste ore ha annunciato l’intenzione di presentare un numero record di querele: oltre mille. Lo stesso numero dei comemnti social social che l’hanno attaccata in maniera veemente. "Le sue parole sono state travisate – ha spiegato l’avvocato Ispodamia riferendosi all’intervento della consigliera in consiglio comunale –. Ghio non ha mai giustificato la violenza subita da Norma Cossetto perché fascista, ha solo espresso pietas e contestato il danneggiamento della targa".
Tra i commenti più feroci, anche frasi del tipo: "le zecche capiscono solo la violenza" e "spero faccia la stessa fine". "Abbiamo consegnato centinaia di screenshot alla Digos – ha aggiunto Ispodamia -. Presenteremo denuncia per diffamazione aggravata, minacce e istigazione a delinquere". "Non mi aspettavo una reazione così violenta – ha detto la consigliera di Avs -. Da donna, le mie parole vengono spesso accolte con più ostilità. Ma continuerò a fare politica e a rispondere con cultura, non con odio".