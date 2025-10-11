Francesca Albanese, Mimmo Lucano la spinge in campo: "Lei candidata? Un segnale bellissimo"

Una parabola curiosa, quella di Francesca Albanese. Già, in breve tempo assurta a nuova icona della sinistra, Pd arcicompreso, ora pare iniziata una gara a prenderne le distanze. Già, perché la relatrice all'Onu per i territori palestinesi occupati ha alzato troppo l'asticella. Al campionario di frasi difficili (eufemismo) da digerire, ha aggiunto la sconcertante piazzata con il sindaco di Reggio Emilia (in sostanza: vietato chiamare "ostaggi" gli ostaggi in mano ad Hamas dal 7 Ottobre 2023), dunque lo sfregio a Liliana Segre, derubricata a persona "poco lucida" se chiamata a parlare di Gaza.

Troppo, anche per ampie fette di una sinistra marcatamente pro-Pal. E così ecco che si arresta il diluvio di cittadinanze onorarie, ripensamenti e meritorie marce indietro. Dunque il levarsi di voci dall'ala riformista del Pd, indignata, scandalizzata da quel lisciare il pelo alla Albanese a cui, con il suo sempiterno silenzio, ha contribuito anche Elly Schlein. Insomma, a sinistra l'ennesimo capolavoro al contrario: il nuovo idolo, plasmato in fretta e furia, diventa un problema, il tutto tra le tappe forzate delle diverse elezioni regionali. Ovvio, tale confusione non aiuta. Così come non aiuta carezzare una come Francesca Albanese se si ambisce ad essere la prima forza politica nel Paese (per quanto ad oggi, per il Pd, l'obiettivo appaia lontano anni luce).