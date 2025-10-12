Regionali in Toscana, perché a Elly Schlein non basta battere il centrodestra

Come ha detto venerdì sera Matteo Renzi, sul palco con Eugenio Giani, la Toscana è la «ripartenza». Dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria, il voto di oggi e domani per eleggere presidente e Consiglio regionale rappresenta per la coalizione progressista l’occasione di voltare pagina e cominciare a scrivere qualche vittoria. L’esito dovrebbe essere scontato: Toscana e Emilia Romagna sono baluardi ancora inaccessibili al centrodestra, nonostante nei Comuni non sia più così.

Ma la sfida, soprattutto per Elly Schlein, non è solo vincere. Tanto per cominciare Eugenio Giani, il candidato del centrosinistra, governatore uscente, non è uomo vicino alla segreteria. Anzi, la segretaria inizialmente voleva sostituirlo. Solo la determinazione di Giani, sostenuta dall’appoggio dei sindaci, che ricambia un’attenzione capillare del governatore per ogni angolo della regione, ha costretto Schlein a cedere. La vittoria di Giani, dunque, sarà innanzitutto personale.

Schlein sarà giudicata su altri due fattori. Il primo è se il centrosinistra vince al primo turno. La legge regionale prevede, infatti, un doppio turno. Le condizioni per chiudere subito la partita ci sarebbero perché questa volta il M5S, a differenza di 5 anni fa, è alleato del centrosinistra. Se Giani vincesse al primo turno, Schlein potrebbe dire che il merito è soprattutto suo, essendo stata lei a insistere perché il M5S siglasse un accordo con il resto della coalizione. Alleanza che, in Toscana, è stata non poco travagliata dal momento che il M5S locale non voleva sostenere Giani, dopo essere stato all’opposizione per 5 anni. Alla fine, però, il lodo Schlein ha prevalso.