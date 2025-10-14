FdI stronca Serracchiani con una foto: "Un caloroso saluto da Meloni"

Già ai tempi l'accusa lanciata dalla deputata dem aveva suscitato lo sdegno dei parlamentari di centrodestra. Ma, al momento della replica, ci aveva pensato la stessa Giorgia Meloni a rispondere a tono alla Serracchiani: "Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? ".

"L'idea che questo tetto di cristallo che è stato infranto ora non rischi di rinchiudersi a causa di una politica che ci sembra di scorgere già dalle prime battute del suo governo vuole le donne un passo indietro rispetto agli uomini e dedite essenzialmente alla famiglia e ai figli. Speriamo di sbagliare ". Questo è un breve estratto del discorso pronunciato da Debora Serracchiani il giorno del voto alla Camera per la fiducia al governo Meloni.

Da quel momento a oggi ne sono successe di cose. E Giorgia Meloni ha avuto modo di smentire coi fatti la campagna d'odio della sinistra, proseguita dagli albori della legislatura fino ad oggi, senza soluzione di continuità.

E oggi ecco spuntare una nuova foto iconica - come l'ha definita lo stesso Donald Trump - che più di ogni altra cosa rappresenta tratteggia il profilo attuale della leader di Fratelli d'Italia. Il premier è volato in Egitto per partecipare alla firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas. E un dettaglio passato tutt'altro che inosservato è che tra i grandi della Terra, Meloni era l'unica donna.

Così l'account social di Atreju ha rispolverato la vecchia accusa lanciata dalla Serracchiani e l'ha sovrapposta alla foto di Meloni in Egitto insieme ai vari Trump, Macron, Starmer, Erdogan e tutti gli altri: "Un caloroso saluto alla Serracchiani… direttamente dal tavolo dei grandi della Terra". Ora la Serracchiani che dice?