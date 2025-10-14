Sondaggio Porta a Porta, balzo clamoroso di FdI: il distacco con il Pd è siderale

Oltre a macinare successi sul piano internazionale, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua a trionfare nel gradimento degli elettori. Fratelli d'Italia ha guadagnato lo 0,9% rispetto alla ricezione dello scorso 29 settembre e si attesta al 31%, seguito dal Partito democratico al 22,5% che aumenta dello 0,3%. Questo è quanto emerge dall'ultimo sondaggio Only Numbers (di Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta, il programma di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, sulle intenzioni di voto degli italiani.

Il Movimento 5 Stelle, invece, è calato dell'1,6% ed è al 10,9%. Forza Italia al 9%, è salita dello 0,4%, mentre la Lega all'8,3% ha perso lo 0,1%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,8% è cresciuta dello 0,5%. Italia Viva è al 3,1% (+0,2%), Azione è al 2,9% (-0,1%). Infine +Europa all'1,6% ha ceduto lo 0,4%, mentre Noi Moderati (-0,2%) è allo 0,7%.