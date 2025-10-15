Maurizio Landini lancia il boicottaggio della Serie A? FdI lo umilia: "Noi intanto..."

La vicenda è nota, ve ne abbiamo dato conto ieri sul nostro sito e oggi, mercoledì 15 ottobre, sulla copia di Libero in edicola. Si parla dell'ultimo scivolone di Maurizio Landini: mister Cgil, infatti, ha proclamato uno dei suoi innumerevoli scioperi - tra fronte pro-Pal e opposizione alla manovra del governo ancor prima di scorgerne le forme - per il prossimo 25 ottobre. E fin qui tutto bene, o meglio: nulla di sorprendente.

Peccato che Landini, con discreta evidenza, si sia poi reso conto che quel giorno la Serie A scenda in campo, in particolare con una partita di cartello, ossia Napoli-Inter (oltre a Udinese-Lecce e Cremonese-Atalanta, le altre due partite che vanno a chiudere gli anticipi). Dunque, ecco che il segretario della Cgil lancia il boicottaggio del calcio: "Il 25 ottobre non andare allo stadio. Il 25 ottobre scendi in piazza. Io ci sarò. E tu?". Questo il testo dell'appello rilanciato dalla Cgil sui social. E ancora: "Il 25 ottobre saremo in Piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere l'aumento di salari e pensioni, una vera riforma fiscale, investimenti su sanità e scuola. Per dire NO al riarmo e alla precarietà. Per fare sentire la nostra voce. Noi ci saremo. E tu?".

Ecco, una vicenda che oggettivamente ha del grottesco: Landini lancia il boicottaggio della Serie A. Vicenda a cui ora anche Fratelli d'Italia sceglie di replicare. Lo fa su X, rilanciando un'immagine che riassume in grafica quanto vi abbiamo raccontato. Da par loro, quelli di FdI aggiungono: "La sinistra sindacale scende in piazza a dire no a tutto - persino a una manovra che non è stata ancora presentata - con un solo obiettivo: attaccare l’Esecutivo. Intanto il Governo Meloni resta in campo, lavorando ogni giorno per il rilancio della Nazione". E ancora: "Mentre loro si ostinano a tifare contro, noi continuiamo a giocare per far vincere l’Italia". Ennesimo ko tecnico per Maurizio Landini.