Sondaggio Supermedia, FdI-record dalle Euoropee: dove vola

Cresce ancora Fratelli d'Italia, con un dato record, perlomeno sondaggi degli ultimi 12 mesi alla mano. Sta forse nel periodo di riferimento, cioè le due settimane successive alle Regionali nelle Marche, la spiegazione del dato più evidente della Supermedia di oggi, cioè FdI al 30,5%. Si tratta, appunto, di un record: è il miglior dato dalle elezioni europee dello scorso anno.

Anche Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, in ogni caso, crescono un po', forse 'capitalizzando' la mobilitazione pro Gaza di queste ultime settimane, mentre si conferma la crisi politica del Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte perde quasi un punto (-0,8%). Chissà cosa dirà Chiara Appendino appena vedrà il report: la vicepresidente dei 5 Stelle nelle scorse ore ha minacciato le dimissioni dalla carica chiedendo "più autonomia dal Pd". Un'accusa respinta gelidamente dall'ex premier, che però non può più negare l'evidenza di un trend che va avanti da tempo.