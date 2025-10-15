Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Se si votasse oggi FdI - il partito di Giorgia Meloni - otterrebbe il 30,2% mantenendo un vantaggio di circa 7 punti sul Partito democratico fermo al 23%. Il Movimento Cinque Stelle avrebbe circa il 12,4%. Questo è quanto rilevato da Demopolis, in un sondaggio realizzato per Otto e mezzo. Di fatto appaiate restano Forza Itaia all'8,8% e Lega all'8,5%. L'Alleanza Verdi e Sinistra risulta in lieve crescita al 6,7%. Azione avrebbe il 2.8% e Italia Viva il 2,5%. Sotto il 2% le altre forze politiche. Ma oggi il 40% degli italiani resterebbe a casa.

All'indomani della netta vittoria del campo largo di Centrosinistra alle Regionali in Toscana, l'Istituto Demopolis ha analizzato la composizione del consenso a Eugenio Giani, riconfermato alla guida della Regione: su 100 elettori che hanno scelto oggi il neo presidente (752 mila), 86 avevano lo avevano già votato nel 2020. 3 elettori odierni su 100 di Giani avevano votato per Susanna Ceccardi, 7 su 100 per Irene Galletti, candidata del M5s e oggi parte dell'alleanza.