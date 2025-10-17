Giuseppe Conte, la sciacallata: "Sigfrido Ranucci delegittimato dal governo"

Giuseppe Conte sul luogo dell'esplosione. Il leader del Movimento 5 Stelle è andato là dove un ordigno è esploso distruggendo le auto di Sigfrido Ranucci e sua figlia. "Ci dobbiamo chiedere: ma che situazione stiamo vivendo? Che situazione stiamo affrontando? Ma è possibile che chi fa il giornalismo d'inchiesta debba essere svillaneggiato, abbandonato, delegittimato? Chi rappresenta le istituzioni e dovrebbe proteggerlo".

Per Conte è "davvero inquietante che un giornalista che è già sotto scorta possa ritrovarsi con delle auto esplose sotto casa. Ma al di là della matrice, ripeto a me, quello che preoccupa è il fatto che Sigfrido Ranucci, giornalista scomodo per definizione, è stato delegittimato. Non so quante querele ha accumulato da parte di esponenti delle istituzioni di governo, ma io da presidente del Consiglio non mi sono mai permesso di querelare nessuno". Secondo il grillino, che torna ai tempi da premier, "è chiaro che sei un rappresentante delle istituzioni e in una situazione di asimmetria e nel momento in cui riempi di querele uno che fa giornalismo d'inchiesta nel servizio del radiotelevisivo pubblico, con grande rigore, con grande serietà, è chiaro che dà un messaggio, secondo me, non solo inopportuno, ma completamente sbagliato".