Strage di Carabinieri, anche Fratoianni si affranca dalla Salis: "Il punto è la tragedia"

"Ilaria ha scritto che si stringe a fianco delle famiglie e al dolore per tre persone che hanno perso la vita, tre lavoratori di questo Paese, tre carabinieri, così come tutti noi abbiamo espresso con tristezza io, Angelo Bonelli e molti altri esponenti di Avs tutta la nostra solidarietà e il nostro dolore di fronte a una tragedia che ha colpito tre persone che stavano lavorando": il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni lo ha detto ai microfoni di Sky Live su Skytg24 in merito alle polemiche scaturite dall'ultimo post dell'europarlamentare Ilaria Salis.

In un post di qualche giorno fa, dopo la tragedia di Castel d'Azzano, dove tre carabinieri sono morti durante un'operazione di sgombero, la Salis scriveva: "La crisi abitativa e la povertà crescente in Italia sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni a Castel d’Azzano. Alla radice di quei gesti disperati e terribili c’è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione. E se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile - insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo - di ciò che di orribile accade. E dovrà assumersene la responsabilità politica".