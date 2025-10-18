Manovra, Meloni azzera i gufi rossi: "Qualcuno spera che sia l'ultima, costume d'altri"

Libero logo
di
sabato 18 ottobre 2025
2' di lettura

"Con l'approvazione in Consiglio dei Ministri della Legge di Bilancio 2026 compiamo un passo importante per continuare a costruire il futuro dell'Italia" Cosi', in un post su X, il presidente del Consiglio, che ribadisce: "Si tratta di una Manovra seria, equilibrata e responsabile, da 18,7 miliardi di euro, che concentra le risorse su famiglie, lavoro, imprese e sanità'. Per la famiglia stanziamo 1,6 miliardi in più, con interventi che rafforzano il sostegno alla natalità e tutelano la prima casa. Per lavoro e salari destiniamo quasi 5 miliardi, tra taglio dell'Irpef per il ceto medio e misure per aumentare il salario accessorio, sostenere le mamme lavoratrici e favorire i rinnovi contrattuali".

"Alle imprese", continua Meloni, "indirizziamo circa 8 miliardi di investimenti, per sostenere la crescita e la competitività del sistema produttivo. Per la sanità, oltre ai 5 miliardi aggiuntivi già stanziati con la precedente Legge di Bilancio, destiniamo altri 2,4 miliardi, per un totale di 7,4 miliardi di risorse aggiuntive. In un contesto complesso, abbiamo scelto di concentrare le risorse su ciò che conta davvero per gli italiani, mantenendo la rotta della responsabilità' finanziaria. Ringrazio la maggioranza per la compattezza e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Continuiamo a lavorare con serietà' e determinazione per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e rendere più forte la nostra Nazione", conclude la premier.

E in un'intervista al Sole 24 Ore, la premier ha messo a tacere i gufi di sinistra che sperano in un voto anticipato: "Forse qualcuno, a sinistra, si augura che sia l'ultima manovra. Noi continueremo a lavorare fino alla fine della legislatura. I giochetti di palazzo e le tattiche buone per i partiti, ma non per i cittadini, sono costume di altri".

