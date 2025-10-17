Libero logo
Meloni insultata, "campagna di killeraggio fascista": chi solidarizza con Landini

di
venerdì 17 ottobre 2025
2' di lettura

"Chi si somiglia si piglia", recita un vecchio detto popolare che, declinato nel linguaggio politico moderno, può essere inteso come: un compagno difende sempre un altro compagno. Questo è il caso di Maurizio Acerbo. segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea che è subito arrivato in soccorso del compagno Maurizio Landini.

Il "marxista psichedelico", come si definisce nella sua bio di X, ha postato un messaggio di solidarietà a mr. Cgil, il quale da Floris aveva accusato Giorgia Meloni di essere "la cortigiana di Trump". Com'era prevedibile, il premier ha risposto all'insulto ricordando a tutti che con quel termine si indicano appunto le prostitute. E mostrando il vero volto della sinistra, ovvero quell'ideologia che predica bene ma razzola malissimo.

"Solidarietà a Maurizio Landini. Meloni e Salvini come Forza Nuova hanno la Cgil come bersaglio da abbattere - ha commentato Acerbo su X -. Da tempo è in corso una campagna di killeraggio da parte dei media della destra e sui social che è cominciata ai tempi della pandemia e non si è mai interrotta. Il fascismo nacque al servizio del grande capitale con i sindacati come nemici. Meloni - ha concluso il segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - è figlia di quella tradizione e si vede".

