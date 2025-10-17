Meloni insultata, "campagna di killeraggio fascista": chi solidarizza con Landini

Il "marxista psichedelico", come si definisce nella sua bio di X, ha postato un messaggio di solidarietà a mr. Cgil, il quale da Floris aveva accusato Giorgia Meloni di essere "la cortigiana di Trump". Com'era prevedibile, il premier ha risposto all'insulto ricordando a tutti che con quel termine si indicano appunto le prostitute. E mostrando il vero volto della sinistra, ovvero quell'ideologia che predica bene ma razzola malissimo.

"Solidarietà a Maurizio Landini. Meloni e Salvini come Forza Nuova hanno la Cgil come bersaglio da abbattere - ha commentato Acerbo su X -. Da tempo è in corso una campagna di killeraggio da parte dei media della destra e sui social che è cominciata ai tempi della pandemia e non si è mai interrotta. Il fascismo nacque al servizio del grande capitale con i sindacati come nemici. Meloni - ha concluso il segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - è figlia di quella tradizione e si vede".