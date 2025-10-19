Per "Giuseppi" anche guai finanziari

Non solo l’Appendino. Giuseppe Conte deve fare i conti anche con i guai finanziari che arrivano dalla famiglia della compagna, Olivia Paladino. L’ultima grana arriva dalle Sorelle Fontana, lo storico marchio di moda che fu simbolo del made in Italy e della Dolce vita negli anni Cinquanta, poi acquistato nel 1992 insieme al punto vendita di via della Fontanella Borghese dal suocero di Conte, Cesare Paladino. Come riporta la testata online Open, della maison Sorelle Fontana srl si è occupata qualche anno fa proprio Olivia, la compagna del leader M5s, che ne è stata anche vicepresidente. Poi la società è stata affidata all’architetto di fiducia di famiglia, Roberta Bichel, amministratrice unica fino al 17 settembre scorso.



Un anno non felicissimo, visto che i ricavi sono stati pari a zero e le perdite di 148.850 euro. Il punto è che, negli ultimi anni, anche quando si è incassato qualcosa, l’emorragia non si è fermata e la società è ormai al limite. Dal 2020 Sorelle Fontana, che attraverso una lunga catena societaria del gruppo della famiglia Paladino, appartengono alla fidanzata di Conte e a sua sorella, hanno solo perso soldi (nel 2024 perdita di 148.850 euro). In tutti e cinque gli anni il patrimonio netto della società è stato negativo. Stando al codice civile, in questi casi una società deve convocare l’assemblea dei soci chiedendo loro di ricostituire il capitale. Quest’obbligo è stato derogato però da una norma che porta la firma di Conte quando era presidente del Consiglio: l’articolo 6 del decreto-legge 23 del 2020 che ha concesso alle imprese di non portare i libri in tribunale dando 5 anni di tempo per coprire quelle perdite. La norma è stata poi prorogata mala sua efficacia è venuta meno dal bilancio 2023.