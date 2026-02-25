Olivia Paladino, debiti e guai in famiglia: la compagna di Conte vende l'hotel 5 stelle

Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, starebbe per disfarsi della holding di famiglia, la Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio, e dell’Immobiliare di Roma Splendido, la società che nell’ultimo bilancio avrebbe registrato 15 milioni di euro di rosso e che possiede il Grand hotel Plaza, albergo di lusso nel cuore della Capitale: lo ha scritto Paolo Gianlorenzo su La Verità. "A convincerla al gran passo è stata la decisione della sorella Cristiana, socia al 50 per cento nell’Agricola Monastero, di smarcarsi dalle imprese di famiglia", si legge nell'articolo.

A sostegno di quanto scritto, Gianlorenzo cita dei documenti: "Sul sito della Camera di commercio, ieri, l’Agricola Monastero e l’Immobiliare Splendido risultavano 'imprese in fase di aggiornamento' ed era segnalato per entrambe, tra le 'pratiche in istruttoria', un doppio protocollo del 24 febbraio 2026, ovvero di ieri. Si leggeva anche che l’'adempimento oggetto della comunicazione' era 'la cancellazione dell’impresa dal registro'. Era segnalato anche il deposito di questi atti: 'scioglimento e liquidazione', con data del 12 febbraio, 'nomina dei liquidatori' e 'cessazione degli amministratori'".