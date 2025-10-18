Irpef, bonus e pensioni: approvata la manovra, non piace solo alla Cgil

Un paio di giorni fa Giancarlo Giorgetti ha detto di credere ai miracoli. Il termine è forse un po’ esagerato, ma la manovra approvata ieri dal Cdm è comunque un piccolo capolavoro di finanza pubblica. Che non a caso ha lasciato scontenti solo chi, come la Cgil e le opposizioni, avevano deciso a prescindere che sarebbero saliti sulle barricate. Basti pensare allo sciopero proclamato da Maurizio Landini un paio di settimane fa per il 25 ottobre e confermato dopo l’incontro col governo definito non più solo «inutile», come le volte scorse, ma addirittura «dannoso».

Da una parte la tenuta dei conti, che ha accorciato la coperta a 18,7 miliardi. Una delle leggi di bilancio più prudenti degli ultimi anni. Ma la somma risicata rientra in un percorso di fenomenale riduzione del deficit (definito ieri dall’Fmi «fantastico») che consentirà probabilmente all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione Ue già da quest’anno e che non è passato inosservato alle agenzie di rating. Proprio ieri sera, dopo Fitch, Moody’s ed S&P, pure Dbrs ha promosso l’Italia, portando il rating da BBB ad A, con trand stabile. «Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l’Italia torna in serie A con grande orgoglio», ha detto Giorgetti.

Dall’altra la necessità di dare contemporaneamente una spinta al Paese, un aiuto alle fasce sociali più in difficoltà e un segnale al proprio elettorato. Il risultato è stato ottenuto con un mix di misure che non è sicuramente una pioggia di soldi, ma una calibrata distribuzione delle risorse che alla fine ha accontentato sia i sindacati (tranne quello rosso) sia le imprese.