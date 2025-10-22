Capezzone e Ranucci: "Ci è cascato pure lui. Come funziona questa libertà di stampa?"

"La notizia più importante della giornata viene dal grande freddo tra Stati Uniti e Russia", riflette Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero.

"I due ministri degli Esteri Rubio e Lavrov hanno interrotto il loro dialogo, la formula diplomatica è 'aspettative diverse' in vista del futuro vertice di Budapest tra Trump e Putin, che a questo punto non è detto che si svolta in tempi rapidi - riflette il direttore editoriale di Libero -. La parte negativa è che la guerra continua. Quella positiva è la smentita della narrazione degli scorsi giorni che dava un Trump pronto a svendere l'Ucraina".

Capitolo politica interna: "Si divide in tre. Dibattito sulle sorti del Pd, con Minzolini sul Giornale, Merlo sul Foglio e Aiello sul Messaggero che dicono: la tattica rispetto ai 5 Stelle rischia di non funzionare... E al dibattito che si terrà alla Camera l'opposizione si presenterà con 5 risoluzioni".

Nel centrodestra "sembra avviata a soluzione l'errore sugli affitti brevi in manovra", prosegue Capezzone. Versante Lega: "Quel che emerge è uno stop di Salvini ai team di Vannacci, non sono un soggetto che ha a che fare con il Carroccio. Su La Stampa attacco diretto di Sorgi al segretario federale".

E Ranucci? "Si era meritato i complimenti per aver detto per tre giorni basta alle strumentalizzazioni politiche. Eh, aveva... Al quarto giorno c'è cascato pure lui. Ha iniziato a sparacchiare contro i giornali del gruppo Angelucci che lo delegittima, cita giornali che lo vorrebbero morto poi abbiamo verificato ed era un corsivo ironico del Foglio... Poi c'è stata la piazzata di Roma... Ma i giornali sono stati meno generosi rispetto ai giorni scorsi. Comunque convocano una manifestazione per la libertà di stampa e tu spari su tre giornali, Libero, Tempo e Giornale? Come funziona sta libertà di stampa?".