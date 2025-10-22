Libero logo
Meloni attacca Flotilla: "Menzogne e nefandezze, ma gli italiani..."

di Claudio Brigliadorimercoledì 22 ottobre 2025
2' di lettura

"La storia recente ci ha dimostrato che non importa quante menzogne si raccontino, né di quali nefandezze ti si accusi, né quanto si tenti di metterti i bastoni tra le ruote, la maggioranza degli italiani, sempre più maggioranza, riconosce il lavoro serio, la buona fede e i risultati".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni conclude le sue comunicazioni in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo. "E finché - aggiunge - quella maggioranza sarà dalla nostra parte, noi andremo avanti con la testa alta e lo sguardo fiero, consapevoli della grande Nazione che rappresentiamo in Italia e all'estero, perché sempre più italiani possano essere fieri di noi e soprattutto orgogliosi di essere italiani".

Un messaggio chiaro e forte tanto alle opposizioni in Parlamento quanto a chi, fuori dalla Camera e dal Senato da mesi accusa il governo in maniera spesso temeraria e strumentale. Un esempio su tutti, gli attivisti pro-Pal della Flotilla a qui la premier sembra rivolgersi idealmente. "Da troppe parti si finge di non vedere o addirittura di negare" lo "sforzo" dell'Italia per aiutare la popolazione di Gaza: "Sforzo che fa giustizia di polemiche e menzogne, ma gli italiani sanno distinguere tra il cinismo sbandierato a favore di telecamera e la solidarietà vera e silenziosa". 

E a qualcuno a sinistra saranno fischiate le orecchie anche quando il presidente del Consiglio ha affrontato la questione della guerra russa in Ucraina: "Il cinismo russo in Ucraina non si è fermato nemmeno davanti ai convogli umanitari delle Nazioni Unite che trasportavano beni di prima necessità e che sono stati bersagliati senza alcun ritegno, anche se per ragioni a me oscure la cosa non ha suscitato la stessa indignazione che abbiamo visto in altri scenari". 

