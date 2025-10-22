Giorgia Meloni, "tre anni per l'Italia": il video che certifica il trionfo

“Tre anni per l’Italia. La strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo”: Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su Facebook. in occasione del suo terzo anniversario da presidente del Consiglio. Giurò come premier il 22 ottobre del 2022. In occasione di questa data così importante, ha pubblicato un video del suo intervento all’assemblea generale dell’Onu risalente a un mese fa. Quando, citando San Francesco, “il più italiano dei santi”, ricordava che “i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare. Credo che sia arrivato il tempo di mostrare quel coraggio”.

Nel video, mentre scorrono immagini di repertorio della premier, si sentono alcuni passaggi di quell'intervento: "La scelta che abbiamo nelle nostre mani è semplice, lasciare tutto così com’è e rifugiarci in ciò che è semplice o dimostrare ai nostri cittadini che non sprecheremo l’occasione storica che questo tempo, con le sue molteplici sfide, ci ha consegnato di costruire un mondo più giusto e più sicuro”.