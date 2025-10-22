Giorgia Meloni, "tre anni per l'Italia": il video che certifica il trionfo

“Tre anni per l’Italia. La strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo”: Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su Facebook. in occasione del suo terzo anniversario da presidente del Consiglio. Giurò come premier il 22 ottobre del 2022. In occasione di questa data così importante, ha pubblicato un video del suo intervento all’assemblea generale dell’Onu risalente a un mese fa. Quando, citando San Francesco, “il più italiano dei santi”, ricordava che “i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare. Credo che sia arrivato il tempo di mostrare quel coraggio”.
Nel video, mentre scorrono immagini di repertorio della premier, si sentono alcuni passaggi di quell'intervento: "La scelta che abbiamo nelle nostre mani è semplice, lasciare tutto così com’è e rifugiarci in ciò che è semplice o dimostrare ai nostri cittadini che non sprecheremo l’occasione storica che questo tempo, con le sue molteplici sfide, ci ha consegnato di costruire un mondo più giusto e più sicuro”.
Ad accompagnare queste parole ci sono i risultati raggiunti dal governo dal 2022 ad oggi. Sul lavoro, per esempio, Meloni rivendica il “tasso di occupazione al 62,6%, ai massimi da sempre”, e il “tasso di disoccupazione al 6%, il più basso da giugno 2007″. Sulla sicurezza: 37.400 nuove assunzioni per le forze di polizia, +6.101 vigili del fuoco, circa 4.000 sgomberi di case o stabili occupati, oltre 18mila beni confiscati alle mafie e destinati alla collettività. Passando alla pace fiscale: nel 2023-2024 si parla di 65 miliardi, recupero record di evasione fiscale. Mentre sulla sanità si evidenziano stanziamenti record per il fondo sanitario nazionale, +17 miliardi dall’insediamento. Capitolo immigrazione: -29% di sbarchi e +52% di rimpatri nei primi 9 mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2022. Senza dimenticare la forte presenza dell'Italia nel mondo nel 2024: 35 miliardi di investimenti diretti esteri per nuove attività, export 2024 a 623,5 miliardi e a 384,2 miliardi nei primi 7 mesi del 2025.