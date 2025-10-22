Giuseppe Conte farnetica in Aula: "Meloni non rida, prenda appunti. Cosa si vanta?"

Libero logo
mercoledì 22 ottobre 2025
2' di lettura

È il turno di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle parla in Aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Nella legge di Bilancio "non c'è nessuna visione per il futuro dell'Italia. È una manovra che contiene solo briciole, tagli, è completamente insoddisfacente, addirittura ridicola". E ancora: "Meloni, lei con l'economia ci litiga proprio: oggi si è fatta spiegare male come le banche accumulano mega utili. Glielo spiego io: si tratta di 'tassi di interesse' e 'mutui', per questo doveva prelevare da lì e distribuire agli italiani in sofferenza". 

Per il leader del Movimento 5 Stelle "ci sono cantieri aperti. Ma gli unici che sono aperti sono con i soldi del PNRR che abbiamo portato noi. Marine Le Pen ha detto che è l'unica cosa che le invidia, ma non sa che lei sta sprecando quei miliardi. Per noi dovevano essere i cantieri della speranza, ma voi state aprendo i cantieri della guerra".

Da qui la solita retorica: "Lei, presidente Meloni, è stata complice nel silenzio di un governo genocida. La nostra non è propaganda, é senso dell'umanità. Riconosca subito lo Stato di Palestina. Non usi questa amicizia con Trump per la prefazione al suo libro per vendere qualche copia in più negli Stati Uniti, ma la utilizzi per azzerare i dazi. Insieme e con l'Europa, non con qualche trattativa sottobanco perché questa furbizia fa male a noi e all'Europa". 

Infine l'ex premier si lascia andare allo show: "Prenda appunti. Si vanta di tre anni di governo, ma di cosa si vanta? Del crollo della produzione industriale, del -9% dei salari reali, di 6 milioni di precari che non arrivano a fine mese, del record della povertà assoluta?". Sui salari "ci ha rimproverati" di non essere al suo fianco, "ma ha le traveggole? Le abbiamo portato la proposta sul salario minimo", "smetta di prendere in giro gli italiani". Finita qui? Niente affatto: "Noi abbiamo confezionato il libro 'Governo Meloni: 3 anni di tasse', il libro dei record. Non rida - ha proseguito sempre rivolto direttamente a Meloni -, questo significa che c'è una famiglia al supermercato che nel carrello non può mettere più nulla". 

