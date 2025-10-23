Chiara Appendino, altro siluro contro Conte: "Dopo il flop alle regionali, fondamentale dare un segnale"

"Dopo il flop nelle regionali era fondamentale dare un segnale politico. Io voglio bene al movimento. È casa mia e ritengo che fosse necessario interrogarsi su cosa si è sbagliato e correggerlo". Lo ha detto Chiara Appendino, vicepresidente dimissionaria del M5S, in una intervista al Fatto quotidiano nella quale spiega le sue critiche alla linea politica del leader Giuseppe Conte.

"La mia posizione sul Pd - ha spiegato - è nota ma il tema non è l'alleanza in sé stessa, bensì il modo in cui ne fai parte e soprattutto la tua identità politica. A forza di perseguire il progetto del campo largo ci stiamo normalizzando, e lo stiamo pagando anche con l'astensione, che colpisce innanzitutto noi cinque stelle. Siamo nati come forza anti-sistema e non possiamo dimenticarlo".