Chiara Appendino, altro siluro contro Conte: "Dopo il flop alle regionali, fondamentale dare un segnale"

"Dopo il flop nelle regionali era fondamentale dare un segnale politico. Io voglio bene al movimento. È casa mia e ritengo che fosse necessario interrogarsi su cosa si è sbagliato e correggerlo". Lo ha detto Chiara Appendino, vicepresidente dimissionaria del M5S, in una intervista al Fatto quotidiano nella quale spiega le sue critiche alla linea politica del leader Giuseppe Conte.
"La mia posizione sul Pd - ha spiegato - è nota ma il tema non è l'alleanza in sé stessa, bensì il modo in cui ne fai parte e soprattutto la tua identità politica. A forza di perseguire il progetto del campo largo ci stiamo normalizzando, e lo stiamo pagando anche con l'astensione, che colpisce innanzitutto noi cinque stelle. Siamo nati come forza anti-sistema e non possiamo dimenticarlo".
Giuseppe Conte sbrocca a porte chiuse: "Basta parlare dell'Appendino"Il Pd ha fatto litigare Giuseppe Conte e Chiara Appendino, spingendo quest'ultima a rassegnare le dimissioni da vice...
Alla domanda sulla credibilità che può avere il M5S come forza anti-sistema, dopo aver fatto parte di tre governi diversi ed aver avuto ruoli di governo anche a livello locale, l'ex sindaca di Torino ha replicato: "Governare non equivale affatto a essere di sistema. Il reddito di cittadinanza o la spazzacorrotti non erano certi provvedimenti per il sistema. Il punto è che nella costituente di dicembre gli iscritti avevano deciso per un movimento 'progressista indipendente', cioè con un'identità forte, ma per mantenerla devi essere stabilmente davanti ai cancelli delle fabbriche, agli ospedali e negli altri luoghi dove c'è disagio e devi avere il coraggio di tassare le grandi ricchezze. In sostanza devi essere radicale, coraggioso, senza paura di rompere gli schemi".
"Un M5S diverso dagli altri partiti - ha detto ancora la deputata M5S - perché solo così puoi parlare a tante esclusioni e riportarli a votare allargando il consenso del centrosinistra. Deve essere questa la funzione del M5s nel campo largo. Solo così si batterà Giorgia Meloni".