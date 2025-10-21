M5s, scontro Appendino-Conte? Un terremoto: ecco la posizione di Travaglio

Chiara Appendino? Ha un po’ ragione e un po’ torto. A dirlo, a sorpresa, è Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta le dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle dell'ex sindaca di Torino. Se per lui la Appendino ha "torto sui tempi delle dimissioni", lo stesso non si può dire sulle motivazioni.

Per Travaglio infatti la scelta di abbandonare la nave "proprio ora che Roberto Fico è impegnato in una battaglia campale e cruciale in Campania" non è molto condivisibile. D'altro canto, la grillina ha ragione sui motivi "perché una parte importante degli elettori 5Stelle detesta il Pd e quando le si chiede di votare per un candidato del Pd appoggiato dal M5S sta a casa". Non a caso per il giornalista il Movimento 5 Stelle contiano cresce nei sondaggi sulle Politiche "per ciò che l’Appendino gli rimprovera di non fare: distinguersi dal governo e dal Pd, che sulle cose importanti (Patto di Stabilità, Von der Leyen, riarmo, Ucraina) vanno sempre a braccetto. E crescerebbe ancor di più se il sistema mediatico non oscurasse la sua indipendenza per accreditare il finto derby tra Meloni e Schlein, che si sfidano ogni giorno a paroloni e parolacce per poi votare insieme sui fondamentali".