M5s, scontro Appendino-Conte? Un terremoto: ecco la posizione di Travaglio

Chiara Appendino? Ha un po’ ragione e un po’ torto. A dirlo, a sorpresa, è Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta le dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle dell'ex sindaca di Torino. Se per lui la Appendino ha "torto sui tempi delle dimissioni", lo stesso non si può dire sulle motivazioni.
Per Travaglio infatti la scelta di abbandonare la nave "proprio ora che Roberto Fico è impegnato in una battaglia campale e cruciale in Campania" non è molto condivisibile. D'altro canto, la grillina ha ragione sui motivi "perché una parte importante degli elettori 5Stelle detesta il Pd e quando le si chiede di votare per un candidato del Pd appoggiato dal M5S sta a casa". Non a caso per il giornalista il Movimento 5 Stelle contiano cresce nei sondaggi sulle Politiche "per ciò che l’Appendino gli rimprovera di non fare: distinguersi dal governo e dal Pd, che sulle cose importanti (Patto di Stabilità, Von der Leyen, riarmo, Ucraina) vanno sempre a braccetto. E crescerebbe ancor di più se il sistema mediatico non oscurasse la sua indipendenza per accreditare il finto derby tra Meloni e Schlein, che si sfidano ogni giorno a paroloni e parolacce per poi votare insieme sui fondamentali".
Da qui la stoccata a Giuseppe Conte: "Anziché scomunicarla per il suo grido d’allarme intempestivo ma fondato, i fedelissimi contiani dovrebbero ascoltarla e riflettere. E poi fare di tutto per tenerla nel gruppo dirigente: non c’è nulla di male o di strano se, al vertice di una forza politica, accanto a chi spinge sul 'progressismo', c’è anche una Cassandra o un grillo parlante (con la g minuscola) che spinge sull’'indipendenza', rappresenta gli elettori dubbiosi, li fa sentire rappresentati e coinvolti, e magari li convince pure a tornare a votare. Buttala via...".