Che Tempo Che Fa, Schlein da Fazio? Insultata: "Chiamate un traduttore"

Un boomerang che più di così non si può. Fabio Fazio ha annunciato sui social la super ospite della prossima puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di intrattenimento televisivo sul Nove. La segretaria del Partito democratico è alla disperata ricerca di consenso. Per due motivi: in primis per risollevare il suo partito nei sondaggi; e poi per riaffermare la sua leadership nel Nazareno.
Ci riuscirà? Intanto la notizia della sua ospitata da Fazio non è stata accolta nel migliore dei modi. "Ma va?! Mi sembra giusto "sentire anche il suo punto di vista", mica potete ospitare solo Meloni e/o esponenti del governo o di FdI. Sarebbe cattiva informazione, no. Voi siete qui per fare informazione equilibrata mica da attivisti progressisti, noo. Ah, se non ci foste voi, in che mondo saremmo costretti a vivere? Nella distopia di una realtà grottesca e artefatta a senso unico? Lunga vita a voi, giustizieri della verità", "Meglio il monoscopio: fa discorsi più approfonditi", "Giusto. Mica potevate negare una marchetta al Pd!", "Non vedo l'ora di perdermelo", "Un motivo in più per non vedere la trasmissione",
E ancora: "Sta diventando sempre più un programma di propaganda politica (per la sinistra ovviamente)... Dopo qualcuno si chiede ancora perché siano crollati gli ascolti quest'anno... La risposta è negli ospiti e nei contenuti", "Già non so quale canale vi trasmette ma adesso che c'è elly ancora di più... w elly la migliore sostenitrice di questo governo", "Scrivetegli il discorso senza pausa teatrale hai visto mai, e poi cose semplici, spiegate con disegni sarebbe meglio", "Chi chiamate come traduttore simultaneo?", "Gli ospiti che fanno perdere pubblico è meglio non annunciarli con questo preavviso!".