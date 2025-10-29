Ilaria Salis, FdI pronta a denunciarla: "Vediamo se questa volta si salva"

Una nuova, clamorosa polemica tra il centrodestra e Ilaria Salis, con Fratelli d'Italia che si dice pronto a portare in tribunale l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. Il casus belli è ancora una volta il tema delle occupazioni abusive. In particolare, si parla della palazzina di via Don Minzoni a Bologna. In una nota dell'europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna si mette in chiaro come il partito della premier Giorgia Meloni abbia intenzione di denunciare la Salis nel caso partecipi all'occupazione dello stabile bolognese.

L'immobile pubblico è stato occupato dal collettivo Plat e appartiene per il 97% ad Asp, società partecipata dal Comune. "Giovedì 30 ottobre - comunica il collettivo sui social, post condiviso dalla stessa onorevole rossoverde su Instagram -, l’europarlamentare Ilaria Salis sarà a Bologna per incontrare e manifestare la propria solidarietà alle persone e alle famiglie in lotta per il diritto all’abitare — protagoniste di uno sciopero della casa che ha dato vita a uno spazio di tutela contro gli sfratti e di transizione per l’emergenza abitativa in via Don Minzoni".

"Se Salis parteciperà all'occupazione abusiva, come ha dichiarato, e sosterrà questa azione illegale, la denunceremo - scrive Cavedagna - e dovrebbero farlo anche Asp e il Comun qualora compiesse questo atto. Non può passare il concetto che compiendo atti illegali si risolve la crisi abitativa". L'eurodeputato, nella nota, critica la giunta dem guidata dal sindaco Matteo Lepore per la "vicinanza agli antagonisti di Plat" e paragona la vicenda a quella del deputato del Misto (ma eletto anche lui in Parlamento con Avs) Aboubakar Soumahoro in via Capo di Lucca.

