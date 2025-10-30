Report, lo sfogo di Arianna Meloni: "Così si rovinano le vite"

Secondo un retroscena del Corriere della Sera, Arianna "si sente assediata, accusata ingiustamente, coinvolta in qualcosa che — si è sfogata con i suoi — è «senza senso, fuori da ogni logica »". In ballo, ed è questo l'aspetto forse più peloso e antipatico, c'è anche la bomba che ha distrutto l'auto del giornalista davanti alla sua casa di Pomezia, un paio di settimane fa. Un attentato che ha giustamente indignato tutti. La stessa Arianna Meloni, suggerisce ancora il Corsera, "a Ranucci continua a dare la « totale solidarietà » per l'atto criminale subito, dice che è giusto che lui non si faccia intimidire, ma loro non rinunceranno a dire la loro".

La difesa di Arianna Meloni è "agguerrita": "È stato il garante, che è stato nominato dal centrosinistra come il vice presidente, a decidere la sanzione, e ha spiegato chiaramente il perché - avrebbe ribadito la sorella della premier -. Ghiglia ha incontrato Bocchino per altre ragioni, io l'ho appena incrociato e salutato. La decisione era di fatto già stata presa, indipendentemente da ogni mio parere, che comunque non ho problemi a dire: è inammissibile che una telefonata privata tra marito e moglie che nulla ha di rilevante dal punto di vista penale possa essere resa pubblica, tanto più da una tv che dovrebbe fare servizio pubblico. È indecente, così si rovinano le vite di persone, di famiglie. È voyeurismo, è essere faziosi, è voler colpire. Io non utilizzerei una telefonata tra coniugi nemmeno contro il mio peggior nemico". Una estraneità ai fatti sottolineata anche da altre voci nel partito. Da FdI fanno notare infatti come la multa non la pagherà Ranucci, "ma noi contribuenti con il canone...".