Report, lo sfogo di Arianna Meloni: "Così si rovinano le vite"

Ufficialmente non parla, Arianna Meloni. Un po' per il ruolo, quello di responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, un po' per temperamento personale perché come ripete Italo Bocchino la sorella della premier storicamente ha sempre preferito stare un passo indietro, mai sulla ribalta.
Di sicuro, però, la valanga di fango che le è stata scaricata addosso da Report di Sigfrido Ranucci l'ha perlomeno "irritata", usando un eufemismo. Il programma di Rai 3 ha accusato Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy, di essere stato negli uffici di FdI a Roma poche ore prima della sentenza dello stesso Garante che ha sanzionato Report per 150mila euro per la messa in onda della famigerata telefonata tra il ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie nel pieno del Boccia-gate, suggerendo chiaramente come la stessa sentenza sia stata per così dire "pilotata" politicamente. Una vendetta, in altre parole.
Report, Agostino Ghiglia: "Sono stato pedinato, pronto a denunciare"Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Protezione dei Dati Personali, si dice profondamente provato dalla vicenda c...
Secondo un retroscena del Corriere della Sera, Arianna "si sente assediata, accusata ingiustamente, coinvolta in qualcosa che — si è sfogata con i suoi — è «senza senso, fuori da ogni logica»". In ballo, ed è questo l'aspetto forse più peloso e antipatico, c'è anche la bomba che ha distrutto l'auto del giornalista davanti alla sua casa di Pomezia, un paio di settimane fa. Un attentato che ha giustamente indignato tutti. La stessa Arianna Meloni, suggerisce ancora il Corsera, "a Ranucci continua a dare la «totale solidarietà» per l'atto criminale subito, dice che è giusto che lui non si faccia intimidire, ma loro non rinunceranno a dire la loro".
Italo Bocchino stana il Pd: "La sanzione a Ranucci decisa da loro"Caso Report e Sigfrido Ranucci, che botta. Il polverone sul membro del collegio del Garante della Privacy "avvistat...
La difesa di Arianna Meloni è "agguerrita": "È stato il garante, che è stato nominato dal centrosinistra come il vice presidente, a decidere la sanzione, e ha spiegato chiaramente il perché - avrebbe ribadito la sorella della premier -. Ghiglia ha incontrato Bocchino per altre ragioni, io l'ho appena incrociato e salutato. La decisione era di fatto già stata presa, indipendentemente da ogni mio parere, che comunque non ho problemi a dire: è inammissibile che una telefonata privata tra marito e moglie che nulla ha di rilevante dal punto di vista penale possa essere resa pubblica, tanto più da una tv che dovrebbe fare servizio pubblico. È indecente, così si rovinano le vite di persone, di famiglie. È voyeurismo, è essere faziosi, è voler colpire. Io non utilizzerei una telefonata tra coniugi nemmeno contro il mio peggior nemico". Una estraneità ai fatti sottolineata anche da altre voci nel partito. Da FdI fanno notare infatti come la multa non la pagherà Ranucci, "ma noi contribuenti con il canone...".