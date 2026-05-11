Arianna Meloni spiana Giuseppe Conte: "Zero marchette, la vergogna dei soldi buttati dalla finestra"

Un'Arianna Meloni a testa altissima, quella che ha preso parola ad Andria, nel corso di un appuntamento elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. Un intervento durante il quale la dirigente di FdI ha rivendicato e rimarcato i risultati ottenuti dal governo guidato dalla sorella, Giorgia Meloni. "Quando siamo arrivati al governo abbiamo trovato un’Italia allo sbando". Da qui è partito l'affondo della responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d'Italia, intervenuta in Puglia per sostenere la corsa del centrodestra alle Comunali. Arianna Meloni ha rivendicato i risultati economici raggiunti dall'esecutivo, ricordando come il rapporto deficit-Pil sia passato "dall’8 per cento al 3 per cento". Quindi il riferimento al peso internazionale dell'Italia: "L’Italia è tornata centrale nel contesto geopolitico perché Giorgia Meloni è un leader credibile".

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Nel mirino anche le misure assistenzialiste adottate in passato, con un attacco diretto al reddito di cittadinanza. "Quando siamo arrivati al governo non abbiamo fatto marchette elettorali. Abbiamo incentivato il lavoro e non la vergogna dei soldi buttati dalla finestra per il reddito di cittadinanza", ha scandito davanti alla platea di sostenitori. Nel corso dell'evento, Arianna Meloni ha inoltre sostenuto la candidatura a sindaco di Sabino Napolitano, elogiando la squadra schierata dal centrodestra ad Andria. "Stiamo presentando una bella lista, una grande squadra fatta di uomini e donne che si sono messi a disposizione di questa terra", ha affermato, definendo i candidati "persone competenti e radicate sul territorio".

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