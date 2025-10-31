Capezzone smaschera Schlein: "Ecco cosa dice due volte a settimana"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani italiani. Al centro del dibattito ovviamente c'è la riforma della Giustizia e le reazioni del mondo politico. Da un lato Meloni che esulta insieme a governo e maggioranza e dall'altro Elly Schlein che, come del resto fa due volte a settimana, evoca rischi per la democrazia. Qui di seguito la clip completa.

Occhio al caffè 31 ottobre 2025 https://t.co/8oeehGrOc2 — Daniele Capezzone (@Capezzone) October 31, 2025