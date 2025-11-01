Piazzapulita, Formigli: "Con la deriva autoritaria si va in montagna?". La surreale risposta di Schlein

Ospite d’onore dell’ultima puntata di “Piazzapulita”, il programma d’approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein. Formigli le ha chiesto se c'è un rischio autoritarismo in Italia: “Di fronte al rischio di autoritarismo, ora lo dico metaforicamente, ma si va in montagna, capito? Non è che si sta poi tutti tranquilli, come se niente fosse. Lei pensa che l’Italia stia scivolando verso un regime illiberale, per intendersi come quello dell’amico Orbán?”.
Questa la risposta della Schlein: “Orbán è stato qui pochi giorni fa. Mi pare evidente il fascino che questo governo esprime verso quel modello di democrazia illiberale. Ricordo che, in questi giorni, in Ungheria — nell’Ungheria di Orbán — è stato messo sotto stato d’accusa un attivista per aver organizzato un pride, così come anche Orbán era intervenuto per limitare l’indipendenza dei giudici in Ungheria. E l’Unione Europea non ha potuto che dire: attenzione, perché così si vanno a toccare i principi dello Stato di diritto”. Sui social le reazioni sono contrastanti, non tutti gradiscono l’insistenza nei confronti di questo tema e la messa in discussione degli attuali leader di governo europei.
Un utente scrive: “Cambiate musica, non avete ancora capito che questa non funziona??? Ve le cantate e ve le suonate da soli e nei sondaggi Fdi vola sempre più in alto”. Un altro, invece, scrive più laconicamente: “Sempre le stesse cose che noia”. Nei giorni scorsi, come riportato da Adnkronos, sempre la Schlein aveva battuto sul medesimo tasto parlando della visita di Orban in Italia: “Quello di Orban è un viaggio dai contorni ancora poco chiari e dalle implicazioni geopolitiche preoccupanti, che sembrano voler spingere l’Italia verso una posizione di contrasto con l’Unione Europea, nel tentativo di assecondare gli interessi nazionalisti di Orbán e il suo legame economico ed energetico con la Russia di Putin”.
A #Piazzapulita, Corrado Formigli chiede a Elly Schlein se c'è un rischio autoritarismo in Italia.https://t.co/DpyPGpV54O— La7 (@La7tv) October 30, 2025