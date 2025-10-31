Referendum giustizia, i big del Pd favorevoli alla riforma: Schlein nei guai

Alcuni big del Pd potrebbero votare sì al referendum sulla legge sulla giustizia. E se così fosse, la leader Elly Schlein sarebbe in guai veri. A votare in maniera favorevole, come si legge sul Secolo d'Italia, potrebbero essere Vincenzo De Luca, Goffredo Bettini, l'ex senatore dem e costituzionalista Stefano Ceccanti. Dunque, a sinistra non c'è solo chi continua ad attaccare il provvedimento con critiche trite e ritrite, ma anche chi giudica la riforma in maniera oggettiva e senza ricorrere agli slogan.

Un episodio del 2019 potrebbe far suonare il campanello d'allarme alla Schlein: all'epoca il candidato segretario del Pd Maurizio Martina aveva scritto nella sua mozione che "il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale". A sottoscriverla erano stati Debora Serracchiani, Dario Parrini, Matteo Orfini, Alessandro Alfieri, Graziano Delrio, Simona Malpezzi, Vincenzo De Luca. E oggi alcuni di loro non hanno affatto cambiato idea. Non rientra tra questi la Serracchiani, per cui invece ora la separazione delle carriere “significa piegare la giustizia al potere politico”.